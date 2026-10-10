Turista russa é hospitalizada com dengue durante férias no Vietnã

Uma turista russa foi hospitalizada durante as férias no Vietnã após ser picada por um inseto. De acordo com informações do canal Mash, a jovem foi diagnosticada com a febre denga, uma doença viral aguda comum em regiões de clima tropical e subtropical.

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O caso ocorreu na cidade de Da Nang. Dados preliminares indicam que a infecção aconteceu enquanto a turista dormia, momento em que foi picada por um mosquito, principal transmissor do vírus. Vale ressaltar que a dengue não é transmitida de pessoa para pessoa via gotículas respiratórias ou contato físico, entrando na corrente sanguínea exclusivamente por meio de picadas de insetos infectados.

O quadro clínico da paciente apresentou uma piora brusca, com a temperatura corporal atingindo entre 39°C e 40°C, acompanhada de fortes dores musculares e nas articulações. A turista tentou baixar a febre com medicamentos antipiréticos comuns, mas não obteve melhora. O diagnóstico foi confirmado após a realização de exames laboratoriais em uma unidade de saúde, onde ela segue sob observação médica e tratamento.

Este não é um caso isolado de cidadãos russos infectados na região. Anteriormente, a doença foi identificada em uma moradora de Ryazan, que também retornou do Vietnã. No caso dela, os primeiros sintomas surgiram dois dias após a realização de um passeio turístico, onde foi alvo de mosquitos locais.

A febre denga caracteriza-se por alta temperatura, intoxicação, dores nas articulações e músculos, podendo apresentar também erupções cutâneas e inchaço dos linfonodos. Embora muitos casos sejam leves, a doença pode evoluir para complicações graves que exigem assistência médica especializada.

Para quem viaja ao Sudeste Asiático, as recomendações de precaução incluem:

Uso de repelentes;

Utilização de roupas fechadas durante a noite e no período noturno;

Uso de mosquiteiros em ambientes fechados.