Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Quarto decepcionante logo na chegada: exigências que podem reverter a situação no hotel
Vermelho bordô, dourado sutil e verdes naturais: o que a simbologia da Cabra Vermelha sugere para o esmalte de Réveillon
Greater Porto expande para cinco municípios com foco em habitação e regeneração urbana
Violeta como estrutura: o tom que substitui o peso do preto no guarda-roupa
O oversized perde força: proporções clássicas redefinem o volume em 2026
Espanha em choque total: greve paralisa tudo antes das eleições e afeta milhões
A bolsa como eixo central: a mudança de proporção e matéria-prima no outono 2026
Pesquisa associa declínio indígena ao aumento de florestas densas na Austrália
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo

Turista russa é hospitalizada com dengue durante férias no Vietnã

Sociedade » Incidentes

Uma turista russa foi hospitalizada durante as férias no Vietnã após ser picada por um inseto. De acordo com informações do canal Mash, a jovem foi diagnosticada com a febre denga, uma doença viral aguda comum em regiões de clima tropical e subtropical.

пляж туристу плохо
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
пляж туристу плохо

O caso ocorreu na cidade de Da Nang. Dados preliminares indicam que a infecção aconteceu enquanto a turista dormia, momento em que foi picada por um mosquito, principal transmissor do vírus. Vale ressaltar que a dengue não é transmitida de pessoa para pessoa via gotículas respiratórias ou contato físico, entrando na corrente sanguínea exclusivamente por meio de picadas de insetos infectados.

O quadro clínico da paciente apresentou uma piora brusca, com a temperatura corporal atingindo entre 39°C e 40°C, acompanhada de fortes dores musculares e nas articulações. A turista tentou baixar a febre com medicamentos antipiréticos comuns, mas não obteve melhora. O diagnóstico foi confirmado após a realização de exames laboratoriais em uma unidade de saúde, onde ela segue sob observação médica e tratamento.

Este não é um caso isolado de cidadãos russos infectados na região. Anteriormente, a doença foi identificada em uma moradora de Ryazan, que também retornou do Vietnã. No caso dela, os primeiros sintomas surgiram dois dias após a realização de um passeio turístico, onde foi alvo de mosquitos locais.

A febre denga caracteriza-se por alta temperatura, intoxicação, dores nas articulações e músculos, podendo apresentar também erupções cutâneas e inchaço dos linfonodos. Embora muitos casos sejam leves, a doença pode evoluir para complicações graves que exigem assistência médica especializada.

Para quem viaja ao Sudeste Asiático, as recomendações de precaução incluem:

  • Uso de repelentes;
  • Utilização de roupas fechadas durante a noite e no período noturno;
  • Uso de mosquiteiros em ambientes fechados.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
Mulher
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Jardinagem
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Ficus em casa: a influência do posicionamento e do microclima no vigor da planta
Jardinagem
Ficus em casa: a influência do posicionamento e do microclima no vigor da planta
Mais populares
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas

Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.

Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
O que significam os pontos coloridos nas laterais dos pneus
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
últimos materiais
Turista russa é hospitalizada com dengue durante férias no Vietnã
Greater Porto expande para cinco municípios com foco em habitação e regeneração urbana
Violeta como estrutura: o tom que substitui o peso do preto no guarda-roupa
O oversized perde força: proporções clássicas redefinem o volume em 2026
Espanha em choque total: greve paralisa tudo antes das eleições e afeta milhões
A bolsa como eixo central: a mudança de proporção e matéria-prima no outono 2026
Pesquisa associa declínio indígena ao aumento de florestas densas na Austrália
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
Senegal exige diálogo político e fim de restrições em Guiné-Bissau
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.