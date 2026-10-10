População de pinguins-de-adélia na Ilha Zavodovski sofre queda de dois terços

A comunidade científica internacional expressa profunda preocupação com o declínio drástico da população de pinguins-de-adélia na Ilha Zavodovski. Segundo dados do British Antarctic Survey (BAS), a colônia que outrora detinha o título de maior do mundo sofreu uma perda de quase dois terços de seus indivíduos. Enquanto em 2011 a região contava com aproximadamente 550 mil espécimes, as estimativas para 2025 indicam que esse número caiu para 200 mil.

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O impacto é visível na estrutura do habitat: a quantidade de ninhos ocupados despencou 63%. O professor Norman Retcliff, ecologista do BAS, descreveu a situação como um "colapso massivo", observando que vastas áreas que antes eram densamente povoadas agora permanecem vazias.

De acordo com a análise, a redução populacional não ocorreu de forma súbita, mas sim ao longo de décadas, sendo acelerada pelo aquecimento global. O fator determinante reside na ruptura da cadeia alimentar. O krill, pequeno crustáceo que serve como base da dieta do pinguim-de-adélia, tem migrado para regiões mais ao sul em busca de águas mais frias. Como as aves estão vinculadas a locais específicos de nidificação na ilha, elas enfrentam a escassez de sua principal fonte de alimento.

Um dado relevante emerge ao observar a dinâmica entre espécies no mesmo território. Enquanto a população de pinguins-de-adélia colapsa, os pinguins-de-estômago-amarelo (Macaroni penguins) não apenas mantiveram sua presença, como superaram a marca de 90 mil indivíduos registrada em 2011. Os pesquisadores atribuem essa diferença à maior flexibilidade dietética da espécie, o que permitiu uma adaptação mais eficaz às mudanças ambientais. Para o professor Retcliff, esse contraste representa a alteração mais significativa na composição de uma comunidade animal já observada em um único local na Antártida.

Para chegar a essas conclusões, a equipe científica investigou e descartou outras hipóteses que poderiam explicar o declínio:

Atividade vulcânica: A erupção ocorrida na ilha em 2016, que cobriu as encostas com cinzas, não foi o fator decisivo para a queda populacional.

A erupção ocorrida na ilha em 2016, que cobriu as encostas com cinzas, não foi o fator decisivo para a queda populacional. Competição interespecífica: Não foram encontrados indícios de conflitos por espaço de nidificação entre os pinguins-de-adélia e os de estômago-amarelo.

Não foram encontrados indícios de conflitos por espaço de nidificação entre os pinguins-de-adélia e os de estômago-amarelo. Impacto humano direto: A pesca industrial de krill nesta região específica não foi identificada como a causa crítica do declínio.

A coleta de dados foi complexa devido ao isolamento geográfico da Ilha Zavodovski, situada no arquipélago das Sandwich do Sul, a cerca de 2.000 km do assentamento humano mais próximo. A expedição do BAS levou 15 dias de viagem marítima e utilizou tecnologias de precisão, como drones, fotografias aéreas e sensores de rastreamento fixados nas aves, para mensurar a escala do problema.

Com a drástica redução da população na Ilha Zavodovski, o status de maior colônia de pinguins do mundo passou agora para o assentamento localizado no Cabo Adare, na região do Mar de Ross.