Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Experimento com frutas e alvos revela verdade: mecânica do jogo distorce toda a análise cognitiva

Sociedade » Curiosidades

No contexto da psicologia cognitiva, a hipótese da "visão de túnel" sugere que a escassez de recursos — sejam eles financeiros ou temporais — induz o indivíduo a concentrar toda a sua capacidade mental na resolução imediata do problema, negligenciando consequências a longo prazo e alternativas viáveis. Essa premissa é frequentemente utilizada para explicar por que pessoas em situação de vulnerabilidade financeira tendem a tomar decisões impulsivas ou contrair empréstimos desvantajosos.

Contudo, pesquisadores da Universidade de Colônia, na Alemanha, e da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, contestaram a validade dessa conclusão ao reanalisarem um experimento fundamental de 2012 publicado na revista Science. No estudo original, participantes jogavam um game de precisão onde deveriam acertar alvos com frutas. Um grupo possuía 150 disparos, enquanto outro tinha apenas 30. A interpretação inicial foi de que a escassez de munição forçava os jogadores a mirar com mais rigor e a aceitar empréstimos de disparos a custos elevados, ignorando a desvantagem financeira do empréstimo em favor da necessidade imediata.

Mecânica de Jogo vs. Processo Cognitivo

A nova análise revelou que a diferença de desempenho e comportamento não decorria de uma alteração na atenção (visão de túnel), mas de limitações impostas pela mecânica do próprio jogo. Os jogadores com menos disparos podiam utilizar apenas as três primeiras tentativas de cada nível. Como as tentativas posteriores concediam menos pontos, a média de pontuação por disparo do grupo com recursos limitados era artificialmente mais alta. Não houve um aumento real de concentração, mas sim a impossibilidade de realizar tentativas "baratas", porém menos precisas, que reduziam a média dos participantes com abundância de recursos.

Quanto aos empréstimos, a disparidade observada era fruto de uma probabilidade estatística: quem tinha menos recursos esgotava seu estoque mais rapidamente, sendo exposto à oferta de empréstimos com muito mais frequência (em metade dos níveis, contra apenas 2% do grupo abundante). Quando os pesquisadores compararam apenas as situações em que ambos os grupos tinham a oportunidade de tomar o empréstimo, a diferença de comportamento desapareceu. O grupo em escassez não demonstrou maior propensão a tomar decisões financeiramente ruins.

Testando a Hipótese da Escassez

Para validar a crítica, os cientistas conduziram um novo experimento com 174 pessoas. A estrutura foi alterada: em vez de empréstimos, oferecia-se a compra de seguros contra a perda de pontos, garantindo que a informação sobre a ameaça futura estivesse disponível de forma idêntica para todos os jogadores, independentemente do volume de recursos.

Os dados mostraram que a escassez de recursos não prejudicou a capacidade de análise futura. Os participantes com poucos recursos compraram seguros vantajosos em proporções similares aos participantes abundantes (4,74 contra 4,92 apólices, em média). Surpreendentemente, diante de opções de seguros "fraudulentos" ou nitidamente desvantajosos, o grupo com menos recursos mostrou-se mais cauteloso, evitando a compra desses itens com mais frequência que o grupo com abundância.

Limites da Interpretação Psicológica

A conclusão do estudo, publicado na Nature Communications, indica que a escassez de recursos não causa automaticamente a degradação da capacidade de prever consequências futuras. Os autores argumentam que a концепção de "visão de túnel" carece de critérios claros para definir quais informações estariam "dentro" ou "fora" do túnel, o que permite que qualquer mudança de comportamento seja convenientemente atribuída a esse fenômeno a posteriori.

Em vez de um déficit cognitivo de atenção, os pesquisadores propõem que a escassez seja entendida como um fator que altera o conjunto de opções disponíveis e as restrições concretas impostas ao indivíduo, e não necessariamente a forma como o cérebro processa a informação logicamente.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
Mulher
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Turismo
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
Carros
Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento
Mais populares
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas

Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.

Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
O que significam os pontos coloridos nas laterais dos pneus
Antirrhinum cascata: a alternativa resistente às petúnias para cestos suspensos
Antirrhinum cascata: a alternativa resistente às petúnias para cestos suspensos
últimos materiais
Estudo identifica quatro episódios de deslocamento abrupto da crosta terrestre
Hitler Mussolini vence eleições no Peru: quem é ele e por que as pessoas votaram nele
Experimento com frutas e alvos revela verdade: mecânica do jogo distorce toda a análise cognitiva
Calças pantalona e wide leg: como ajustar volume e proporção para evitar que a roupa engula a silhueta
Diferença entre sobrepeso e obesidade explicada por médico especialista
Crises epilépticas ao volante podem ser confundidas com desmaios ou exaustão
Mais de oito horas de atividade física semanal retardam declínio cognitivo e motor no Parkinson
SpaceX adquire licenças de espetro nos Estados Unidos e afeta operadoras europeias
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Irã encontra saída: corredor logístico da CEI altera acesso a mercados
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.