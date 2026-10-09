Agentes do ICE baleiam homem com criança no carro durante operação no Bronx

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) balearam um homem de 28 anos dentro de um veículo no bairro de Marble Hill, em Nova York, na quinta-feira (8). No momento da ação, uma criança de cinco anos estava presente no carro. O incidente ocorreu durante o que o Departamento de Segurança Interna (DHS) classificou como uma "operação de fiscalização direcionada" no Bronx.

Photo: commons.wikimedia.org by TarHeel4793, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кольцевой перекресток

De acordo com o Departamento de Segurança Interna, o alvo da operação era um cidadão da República Dominicana em situação irregular, que possuiria antecedentes criminais. A comissária da Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, confirmou que o indivíduo havia sido detido anteriormente na cidade nos anos de 2023 e 2025. O DHS informou que a vítima recebeu socorro imediato dos próprios agentes e permanece viva em um hospital local.

Por outro lado, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, apresentou relatos iniciais que indicam que os agentes cercaram o veículo com a criança a bordo antes de efetuarem vários disparos. Mamdani afirmou ter entrado em contato com o presidente Donald Trump e com o secretário de Segurança Interna, Mullin, para negociar a libertação do homem baleado, porém as negociações não prosperaram. O prefeito solicitou a suspensão das ações de fiscalização do ICE na cidade, alegando que tais operações comprometem a segurança pública.

A comissária Jessica Tisch informou que a criança, que não sofreu ferimentos físicos, foi localizada e entregue a um familiar após uma verificação de bem-estar.

O episódio insere-se em um contexto de tensão crescente. Desde o retorno de Donald Trump à presidência, agentes federais de imigração dispararam contra pelo menos 21 pessoas, resultando em sete mortes. Críticos do governo argumentam que a pressão por deportações em massa tem intensificado confrontos violentos, enquanto o governo é acusado de evitar a responsabilização administrativa e criminal dos agentes envolvidos.