Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Agentes do ICE baleiam homem com criança no carro durante operação no Bronx

Sociedade » Incidentes

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) balearam um homem de 28 anos dentro de um veículo no bairro de Marble Hill, em Nova York, na quinta-feira (8). No momento da ação, uma criança de cinco anos estava presente no carro. O incidente ocorreu durante o que o Departamento de Segurança Interna (DHS) classificou como uma "operação de fiscalização direcionada" no Bronx.

Кольцевой перекресток
Photo: commons.wikimedia.org by TarHeel4793, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кольцевой перекресток

De acordo com o Departamento de Segurança Interna, o alvo da operação era um cidadão da República Dominicana em situação irregular, que possuiria antecedentes criminais. A comissária da Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, confirmou que o indivíduo havia sido detido anteriormente na cidade nos anos de 2023 e 2025. O DHS informou que a vítima recebeu socorro imediato dos próprios agentes e permanece viva em um hospital local.

Por outro lado, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, apresentou relatos iniciais que indicam que os agentes cercaram o veículo com a criança a bordo antes de efetuarem vários disparos. Mamdani afirmou ter entrado em contato com o presidente Donald Trump e com o secretário de Segurança Interna, Mullin, para negociar a libertação do homem baleado, porém as negociações não prosperaram. O prefeito solicitou a suspensão das ações de fiscalização do ICE na cidade, alegando que tais operações comprometem a segurança pública.

A comissária Jessica Tisch informou que a criança, que não sofreu ferimentos físicos, foi localizada e entregue a um familiar após uma verificação de bem-estar.

O episódio insere-se em um contexto de tensão crescente. Desde o retorno de Donald Trump à presidência, agentes federais de imigração dispararam contra pelo menos 21 pessoas, resultando em sete mortes. Críticos do governo argumentam que a pressão por deportações em massa tem intensificado confrontos violentos, enquanto o governo é acusado de evitar a responsabilização administrativa e criminal dos agentes envolvidos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
Mulher
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
Como recuperar e manter a maciez de toalhas de banho
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar e manter a maciez de toalhas de banho
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Mulher
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Mais populares
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares

A instalação de faixas de alumínio nos troncos impede a tração de insetos e corta a logística de transporte de pulgões por formigas.

Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
EUA e Rússia negociam transferência de controle do Nord Stream e ativos da Lukoil
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
últimos materiais
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Como remover bolinhas de blusas de tricô com pedra-pomes
Reciclagem inusitada: potes plásticos como aliados na organização do lar
Detalhes que ofuscam: a regra do cabelo em composições de festa
Como evitar o desgaste prematuro da máquina de lavar
Análise química de resíduo em frasco de prata da era Tang revela cosmético da nobreza
Caminhos de jardim com borracha granulada: causas de falhas e instalação
Estudar em Portugal: Já não é possível mudar estatuto de turista para residente
A beleza do antigo: Niva Legend atualiza motor e conforto interior
IA nas escolas: o fosso entre o investimento tecnológico e a prática pedagógica em Portugal
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.