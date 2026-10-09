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Justiça paulista aplica golpe duro: liderança do PCC perde liberdade e bens

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A Justiça de São Paulo condenou Leonardo Monteiro Moja, conhecido como "Léo do Moinho", a 21 anos e seis meses de prisão em regime fechado.
Ele é apontado como uma das principais lideranças do PCC na região central da capital paulista e o responsável por comandar o abastecimento de drogas na Cracolândia.

Арест
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Арест

A decisão do juiz Antônio Carlos Martins, da 1ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, baseou-se nos seguintes pontos:

• Crimes: Tráfico de drogas e associação à organização criminosa. A denúncia apontou que a Favela do Moinho funcionava como um quartel-general estratégico para armazenar, preparar e distribuir os entorpecentes.

• Indenização: O magistrado fixou o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos para cada um dos condenados.

• Confisco: Foi determinado o perdimento do estabelecimento Ferro Velho Moinho em benefício do Estado, por integrar a estrutura econômica da facção.

Além de Léo, outras cinco pessoas foram condenadas no mesmo processo (incluindo seu irmão, Jefferson Francisco Roja Teixeira). Sua esposa, outro irmão e mais três acusados foram absolvidos por falta de provas de conexão direta com os crimes

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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