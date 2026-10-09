Boeing planeja novos sistemas para impedir que pilotos derrubem aeronaves

A Boeing planeja implementar novos sistemas de segurança para mitigar o risco de quedas de aeronaves causadas por ações deliberadas ou acidentais. Segundo o jornal Wall Street Journal, a retomada do desenvolvimento dessas tecnologias foi motivada por um incidente recente em um voo da companhia flydubai, onde um conflito na cabine de comando quase resultou em uma catástrofe.

Photo: commons.wikimedia.org by Johnpilot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пилот

A liderança da Boeing admite que a possibilidade de a tripulação agir para derrubar propositalmente a aeronave continua sendo uma das ameaças mais graves para a aviação comercial. Por isso, esse fator passará a ser tratado como um risco crítico no projeto das aeronaves de próxima geração.

A ideia de proteger o avião contra as ações dos próprios pilotos não é nova para a fabricante. Em 2006, a Boeing patenteou uma tecnologia de controle remoto do piloto automático, que permitiria assumir o comando do avião a partir de terra em situações de emergência para realizar um pouso seguro.

No entanto, a implementação dessa tecnologia em aviões civis de série foi evitada até agora por três motivos principais: o risco de ataques cibernéticos (hacking do canal de acesso remoto), a complexidade jurídica para definir quem teria a autoridade de afastar os pilotos do controle e as questões éticas sobre a exclusão do fator humano da cabine.

O catalisador para a discussão atual foi o evento ocorrido em 30 de setembro em um voo da flydubai entre Dubai e Tel Aviv. A aeronave precisou realizar um pouso de emergência na Arábia Saudita após a declaração de uma situação anormal a bordo.

De acordo com informações da imprensa e confirmação da própria companhia aérea, houve uma briga física entre os dois pilotos durante o voo. Relatos indicam que um dos tripulantes feriu o colega e tentou provocar a queda do avião. Embora a tragédia tenha sido evitada, o episódio evidenciou a vulnerabilidade dos sistemas de controle atuais diante de instabilidades psicossociais dos pilotos.

Para o passageiro, a futura adoção desses sistemas pode significar um aumento na segurança, embora especialistas do setor apontem que a Boeing precisará equilibrar a automação do controle com a proteção dos sistemas de bordo contra interferências externas.