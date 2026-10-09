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Boeing planeja novos sistemas para impedir que pilotos derrubem aeronaves

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A Boeing planeja implementar novos sistemas de segurança para mitigar o risco de quedas de aeronaves causadas por ações deliberadas ou acidentais. Segundo o jornal Wall Street Journal, a retomada do desenvolvimento dessas tecnologias foi motivada por um incidente recente em um voo da companhia flydubai, onde um conflito na cabine de comando quase resultou em uma catástrofe.

Пилот
Photo: commons.wikimedia.org by Johnpilot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пилот

A liderança da Boeing admite que a possibilidade de a tripulação agir para derrubar propositalmente a aeronave continua sendo uma das ameaças mais graves para a aviação comercial. Por isso, esse fator passará a ser tratado como um risco crítico no projeto das aeronaves de próxima geração.

A ideia de proteger o avião contra as ações dos próprios pilotos não é nova para a fabricante. Em 2006, a Boeing patenteou uma tecnologia de controle remoto do piloto automático, que permitiria assumir o comando do avião a partir de terra em situações de emergência para realizar um pouso seguro.

No entanto, a implementação dessa tecnologia em aviões civis de série foi evitada até agora por três motivos principais: o risco de ataques cibernéticos (hacking do canal de acesso remoto), a complexidade jurídica para definir quem teria a autoridade de afastar os pilotos do controle e as questões éticas sobre a exclusão do fator humano da cabine.

O catalisador para a discussão atual foi o evento ocorrido em 30 de setembro em um voo da flydubai entre Dubai e Tel Aviv. A aeronave precisou realizar um pouso de emergência na Arábia Saudita após a declaração de uma situação anormal a bordo.

De acordo com informações da imprensa e confirmação da própria companhia aérea, houve uma briga física entre os dois pilotos durante o voo. Relatos indicam que um dos tripulantes feriu o colega e tentou provocar a queda do avião. Embora a tragédia tenha sido evitada, o episódio evidenciou a vulnerabilidade dos sistemas de controle atuais diante de instabilidades psicossociais dos pilotos.

Para o passageiro, a futura adoção desses sistemas pode significar um aumento na segurança, embora especialistas do setor apontem que a Boeing precisará equilibrar a automação do controle com a proteção dos sistemas de bordo contra interferências externas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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