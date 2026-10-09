A verdade por trás do divórcio: Mia Goth exige termos claros após separação

A atriz britânica Mia Goth, de 32 anos, oficializou o pedido de divórcio de Shia LaBeouf, de 40 anos, na Justiça de Los Angeles. Nos documentos obtidos pela imprensa internacional, a estrela da franquia de terror X cita "diferenças irreconciliáveis" e estabelece que o ex-casal está formalmente separado desde o dia 28 de julho de 2025.

A ação de dissolução matrimonial traz exigências claras por parte da atriz em relação ao patrimônio e à criação da filha do casal.

Mia solicitou a guarda física e legal exclusiva de Isabel, de 4 anos. No entanto, ela pediu que a Justiça garanta o direito de visitas a Shia LaBeouf.

A defesa da atriz incluiu um requerimento expresso para impedir que o tribunal ordene o pagamento de pensão conjugal para qualquer uma das partes.

O pedido de divórcio encerra uma história de mais de uma década marcada por idas e vindas (eles se conheceram em 2012 e casaram em 2016, chegando a se separar brevemente em 2018). A decisão final de Mia Goth acompanha um período bastante conturbado na vida pública do ator:

Após deixar a casa do casal em Los Angeles, LaBeouf comprou uma mansão em Nova Orleans, onde acabou preso em fevereiro por se envolver em brigas e agressões leves durante o Carnaval (Mardi Gras). Na época, fontes revelaram que Mia insistia para que ele se internasse em uma clínica de reabilitação.

Coincidentemente, a movimentação de Mia Goth aconteceu logo após Shia LaBeouf fechar um acordo definitivo com sua ex-namorada, a cantora FKA Twigs, que o processava desde 2020 por violência física e abuso psicológico.



LaBeouf já foi visto publicamente com uma nova namorada, a modelo Nicole Mumphrey. Enquanto isso, Mia Goth (que é neta da renomada atriz brasileira Maria Gladys) segue focada em sua filha e em projetos de peso no cinema, como o esperado filme "Star Wars: Starfighter" programado para 2027.