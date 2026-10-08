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Predadores em conflito: orcas subjugam tubarões-brancos de forma surpreendente

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Por décadas, o tubarão-branco foi visto como o predador supremo da cadeia alimentar oceânica. No entanto, evidências recentes indicam que esse status é contestado pela presença das orcas (*Orcinus orca*). Estudos publicados no African Journal of Marine Science revelam que a dinâmica de poder nos oceanos está passando por mudanças significativas.

Косатка в океане
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косатка в океане

Vantagem biológica e estratégica

A superioridade das orcas sobre os tubarões-brancos fundamenta-se em disparidades físicas e cognitivas claras. Enquanto um tubarão-branco adulto apresenta, em média, 4 a 5 metros de comprimento e pesa entre 1 e 2 toneladas, a orca domina em escala: indivíduos adultos podem atingir 10 metros e pesar até 8 toneladas.

Além da massa corporal, a estrutura social das orcas oferece uma vantagem tática crucial. Sendo animais sociáveis que vivem em grupos matrilineares, as orcas transmitem conhecimentos e estratégias de caça entre gerações. Em contrapartida, o tubarão-branco é um predador solitário, dependendo exclusivamente de seus instintos e capacidades individuais.

Táticas de caça e a busca por nutrientes

Observações realizadas nas costas da África do Sul, Austrália e México mostram que as orcas utilizam uma técnica específica: elas forçam o tubarão a ficar de barriga para cima. Esse movimento induz a "imobilidade tônica", um estado de paralisia temporária que impede o tubarão de reagir ou lutar.

O alvo principal dessas incursões é o fígado do tubarão. Rico em gorduras e nutrientes, esse órgão funciona como um concentrado energético de alto valor para as orcas, justificando o risco e o esforço da caçada.

O registro de ataques individuais

Historicamente, acreditava-se que as orcas precisavam atuar em grupo para subjugar um tubarão-branco. Contudo, em 18 de junho de 2023, foi documentado um evento inédito: um macho de orca, conhecido como Starboard, atacou e matou sozinho um jovem tubarão-branco de 2,5 metros.

Embora o evento seja um marco documental, especialistas ressaltam a escala do incidente: a vítima era um espécime jovem, pesando aproximadamente 150 kg. Para a caça de adultos de grande porte, que pesam cerca de uma tonelada, a coordenação do grupo permanece sendo a estratégia predominante das orcas.

Impactos na fauna e no habitat

A pressão exercida pelas orcas já provoca mudanças comportamentais e migratórias nas populações de tubarões. Na região de Gansbaai, na África do Sul, a população de tubarões-brancos — que anteriormente contava com cerca de mil indivíduos — praticamente abandonou a área após o início de ataques sistemáticos de orcas.

Essa migração forçada gera um efeito cascata no ecossistema local:

  • A ausência do predador topo de cadeia (tubarão) resultou no aumento expressivo da população de leões-marinhos da África.
  • O crescimento populacional dos leões-marinhos, por sua vez, elevou a pressão sobre os pinguins-africanos, que passaram a ser caçados com maior frequência.

A preocupação dos cientistas reside no fato de que as orcas estão aprimorando e transmitindo essas técnicas de caça. Caso esse comportamento se generalize, a redistribuição geográfica dos tubarões-brancos pode se intensificar, alterando permanentemente o equilíbrio de diversas regiões marinhas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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