Morte de idosa após despejo em Madri expõe conflito entre direito de propriedade e função social da moradia

A morte de Maricarmen Abaskal, de 87 anos, em um hospital de Madri, ocorreu duas semanas após a execução de uma ordem de despejo de um imóvel onde residia há 71 anos. O caso evidencia a aplicação jurídica do direito de propriedade sobre contratos de locação antigos e a incapacidade do Estado em mediar a diferença entre valores de aluguel históricos e os preços atuais de mercado.

Photo: Wikimedia Commons by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полиция Мадрид

O mecanismo jurídico do despejo

Maricarmen residia no bairro de Retiro desde 1956 sob um contrato de aluguel antigo, mantido via sub-rogação após a morte de seus pais. O proprietário do imóvel acionou o Judiciário para encerrar o contrato, tese que foi sustentada pelo Supremo Tribunal, que reconheceu o direito do proprietário de retomar a posse da unidade. No momento do conflito, a inquilina pagava aproximadamente 500 euros mensais, enquanto o proprietário exigia a atualização do valor para 2.650 euros para a permanência no local.

A desocupação forçada ocorreu em 23 de setembro, na quarta tentativa de execução da sentença. Embora a prefeitura de Madri tenha mediado um acordo posterior — que garantia a residência por oito anos com aluguel limitado a 30% da renda da idosa -, a decisão administrativa foi posterior à retirada física da moradora do imóvel.

Indicadores de mercado e pressão social

O caso reflete dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e a dinâmica imobiliária de Madri, onde ocorrem, em média, três despejos por dia. O custo médio de um apartamento de um quarto na Espanha é de 984 euros mensais, com alta anual de 5,6%. Segundo o INE, 67% das pessoas que buscaram imóveis e não conseguiram concretizar a mudança apontam o preço excessivo como a principal barreira.

Controle de propriedades e a figura dos "okupas"

Paralelamente à pressão sobre locatários, a legislação espanhola lida com o conflito dos "okupas" (ocupações irregulares). O direito espanhol diferencia a invasão de domicílio (incluindo segundas residências) da ocupação de imóveis vazios. No caso de invasão de residência, a polícia possui competência para intervenção rápida. Além disso, a legislação prevê que, a partir de 2025, a tramitação de processos judiciais relativos a capturas ilegais de imóveis seja acelerada.

O desfecho do caso de Maricarmen Abaskal converteu a disputa jurídica por posse de imóvel em mobilização política, evidenciando o choque entre a proteção do direito de propriedade do investidor e a função social da moradia para populações vulneráveis.