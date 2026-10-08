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Caranguejo-do-lodo americano invade costas e força mudança na hierarquia do Mar Negro

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O que começou com registros isolados tornou-se uma ocupação sistemática. O caranguejo-do-lodo (Eurypanopeus depressus), originário da costa atlântica da América do Norte, consolidou sua expansão nas águas dos mares Negro e Azov, transformando aparições eventuais em uma colonização territorial estruturada.

Два краба на пляже
Photo: Pravda.Ru by Сергей Шарин is licensed under Все права защищены
Два краба на пляже

A escala do avanço é visível nos pontos de monitoramento. No Golfo de Taman, onde em 2024 havia sido detectado apenas um único exemplar, uma expedição realizada em setembro de 2026 revelou que a espécie agora ocupa todo o golfo, inclusive suas áreas internas. O avanço não parou ali: o crustáceo atingiu a parte sudeste do Mar de Azov, chegando ao Cabo Kamenny. Esse movimento complementa a presença já registrada em Sebastopol, na porção oeste do Mar Negro e na costa da Crimeia, junto ao Estreito de Kerch, evidenciando um cerco progressivo à bacia.

A sobrevivência do invasor em águas estrangeiras reside em sua plasticidade fisiológica. Os espécimes foram encontrados em níveis de salinidade de 14 PSU, uma marca distante das condições de seu habitat original, mas que permite ao animal resistir às variações ambientais dos mares do norte.

Do indivíduo à população

O risco para o ecossistema local muda de patamar quando a espécie deixa de apenas sobreviver para começar a se reproduzir. A identificação de indivíduos sexualmente maduros carregando ovos comprova que o Eurypanopeus depressus superou a fase de aclimatação e já é capaz de gerar novas gerações autonomamente no território.

Essa capacidade de autoreprodução impõe uma nova pressão biológica ao ambiente. Conforme informado pela agência RIA Novosti, o caranguejo-do-lodo entra agora em disputa direta por recursos com as espécies nativas e com outros invasores já estabelecidos, como o caranguejo de Harris, reconfigurando a hierarquia de sobrevivência no fundo do mar.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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