Estabilidade genética e epigenética explicam a longevidade da tartaruga de 194 anos

Jonathan, uma tartaruga gigante originária das Seychelles, acaba de completar 194 anos. Residente da governadoria de Santa Helena há 144 anos, para onde foi levado já adulto, ele é atualmente reconhecido como o animal terrestre vivo mais velho do mundo. Esse marco temporal levanta uma questão central para a ciência: quais fatores contribuem para tamanha longevidade?

Photo: commons.wikimedia.org by Simon Tonge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Слоновая черепаха

Um estudo recente publicado na revista Science Advances sugere que o segredo não reside apenas em uma combinação sortuda de genes, mas sim na ausência do desgaste genético típico do envelhecimento. Os pesquisadores identificaram 287 variantes genéticas únicas no DNA de Jonathan que auxiliam na mitigação dos efeitos da idade. Esses mecanismos atuam em processos vitais, como a regulação da insulina, a supressão de inflamações, a proteção contra o câncer e a reparação de danos no DNA.

A pesquisa também realizou a primeira comparação entre o epigenoma de Jonathan e o de exemplares jovens da mesma espécie. O epigenoma funciona como um sistema de interruptores que determina quais genes são ativados e em que momento. Geralmente, com o passar dos anos, esses interruptores sofrem alterações que podem levar a falhas no funcionamento do organismo. No entanto, os reguladores gênicos de Jonathan — especialmente aqueles responsáveis pela produção de energia e reparo do DNA — mantiveram-se surpreendentemente estáveis ao longo de quase dois séculos.

Segundo Justin Gerlach, biólogo da Universidade de Cambridge e coautor do estudo, essa estabilidade é incomum. Ele destaca que a observação de um indivíduo tão antigo oferece uma oportunidade única de compreender a natureza do envelhecimento, posicionando a tartaruga mais como uma "coautora" da ciência do que como um simples objeto de estudo.

O Dr. Steven Clark, co-presidente da pesquisa, observa que o genoma de Jonathan serve como um modelo natural de resiliência celular. Clark também fundou a Kallel Foundation, uma organização sem fins lucrativos que visa transformar essas descobertas evolutivas em métodos acessíveis para o tratamento de doenças relacionadas à idade em seres humanos.