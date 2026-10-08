Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Estabilidade genética e epigenética explicam a longevidade da tartaruga de 194 anos

Sociedade » Curiosidades

Jonathan, uma tartaruga gigante originária das Seychelles, acaba de completar 194 anos. Residente da governadoria de Santa Helena há 144 anos, para onde foi levado já adulto, ele é atualmente reconhecido como o animal terrestre vivo mais velho do mundo. Esse marco temporal levanta uma questão central para a ciência: quais fatores contribuem para tamanha longevidade?

Слоновая черепаха
Photo: commons.wikimedia.org by Simon Tonge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Слоновая черепаха

Um estudo recente publicado na revista Science Advances sugere que o segredo não reside apenas em uma combinação sortuda de genes, mas sim na ausência do desgaste genético típico do envelhecimento. Os pesquisadores identificaram 287 variantes genéticas únicas no DNA de Jonathan que auxiliam na mitigação dos efeitos da idade. Esses mecanismos atuam em processos vitais, como a regulação da insulina, a supressão de inflamações, a proteção contra o câncer e a reparação de danos no DNA.

A pesquisa também realizou a primeira comparação entre o epigenoma de Jonathan e o de exemplares jovens da mesma espécie. O epigenoma funciona como um sistema de interruptores que determina quais genes são ativados e em que momento. Geralmente, com o passar dos anos, esses interruptores sofrem alterações que podem levar a falhas no funcionamento do organismo. No entanto, os reguladores gênicos de Jonathan — especialmente aqueles responsáveis pela produção de energia e reparo do DNA — mantiveram-se surpreendentemente estáveis ao longo de quase dois séculos.

Segundo Justin Gerlach, biólogo da Universidade de Cambridge e coautor do estudo, essa estabilidade é incomum. Ele destaca que a observação de um indivíduo tão antigo oferece uma oportunidade única de compreender a natureza do envelhecimento, posicionando a tartaruga mais como uma "coautora" da ciência do que como um simples objeto de estudo.

O Dr. Steven Clark, co-presidente da pesquisa, observa que o genoma de Jonathan serve como um modelo natural de resiliência celular. Clark também fundou a Kallel Foundation, uma organização sem fins lucrativos que visa transformar essas descobertas evolutivas em métodos acessíveis para o tratamento de doenças relacionadas à idade em seres humanos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv
Carros
BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv
Design angular chega ao Bayon: estética Art of Steel aproxima SUV de modelos maiores
Carros
Design angular chega ao Bayon: estética Art of Steel aproxima SUV de modelos maiores
Alfa Romeo atualiza Giulia e Stelvio para cumprir normas europeias
Carros
Alfa Romeo atualiza Giulia e Stelvio para cumprir normas europeias
Mais populares
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom

O contraste rígido expõe as texturas da pele madura; a multidimensionalidade da cor suaviza o rosto

A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Elegância madura: da performance à presença concreta
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
Como lavar meias corretamente: a importância de lavar do avesso
Armazenamento de vegetais: sinais de alerta e controle de microclima
Alta tensão no asfalto: Highlander vira elétrico e muda regras de viagem
Alta tensão no asfalto: Highlander vira elétrico e muda regras de viagem
últimos materiais
Sabão em excesso pode prejudicar tecidos: aprenda a dosar corretamente
Cabelo invisível: a transformação que ninguém esperava
Estabilidade genética e epigenética explicam a longevidade da tartaruga de 194 anos
Infarto em mulheres pode causar náuseas e cansaço súbito em vez de dor no peito
Insegurança alimentar grave atinge 550 mil famílias na Argentina
Sucumbindo à concorrência: a batalha silenciosa da indústria do calçado em Portugal
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
Beleza em transição: como o corte nuvem redefine o estilo feminino
A cor do esmalte e a percepção do ouro: como a moldura cromática altera a joia
Morte de idosa após despejo em Madri expõe conflito entre direito de propriedade e função social da moradia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.