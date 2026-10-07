Técnica revolucionária: garrafas plásticas criam casas no Saara

No deserto da região de Tindouf, no oeste da Saara, a construção de moradias resistentes a tempestades de areia e chuvas intensas passou a ser viabilizada pelo uso de garrafas plásticas preenchidas com areia local. A técnica, desenvolvida pelo engenheiro Tateh Lehbia Breika, transforma resíduos plásticos em blocos estruturais para enfrentar a fragilidade das tendas e das casas de adobe tradicionais, que frequentemente colapsam sob ventos fortes.

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Ativos operacionais e escala de entrega

A aplicação prática do método resultou na entrega de 50 unidades habitacionais distribuídas em cinco campos de refugiados: Auerrad, Bouydjour, Dakhla, Smara e Laayoune. Dessas estruturas, 25 foram financiadas pelo Fundo de Inovação do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) e outras 25 foram viabilizadas por meio de recursos captados junto à organização World Habitat, totalizando um investimento de 60 mil dólares para a segunda etapa de construção.

Capacidade técnica e gargalos estruturais

A viabilidade do sistema reside na aerodinâmica e na densidade: as garrafas preenchidas com areia oferecem maior resistência a cargas de vento do que o tijolo de barro comum. O modelo resolve o gargalo imediato da escassez de materiais de construção convencionais nos campos, eliminando a dependência de insumos externos e utilizando a própria areia do entorno e o lixo plástico local como matéria-prima.

Resultado sistêmico

Atualmente, a capacidade do projeto limita-se a um modelo de intervenção pontual para grupos vulneráveis, como pessoas com mobilidade reduzida. Embora a técnica tenha comprovado a estabilidade física das construções para 50 beneficiários, a operação ainda funciona como um projeto piloto de escala reduzida, e não como um sistema de habitação massificado para a população total dos campos.