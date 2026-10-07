Esperanças perdidas: a crise da fertilidade em Cascais após a insolvência da Ovom Care

A insolvência da clínica de fertilidade Ovom Care, em Cascais, decretada judicialmente a 25 de agosto, deixou um rasto de incerteza e desamparo para as suas pacientes. Mais do que a perda financeira, o que angustia quem confiou a instituição a sua esperança de ter filhos é o vazio de informação sobre o material biológico — embriões e óvulos — que permanece, até agora, num limbo administrativo e logístico.

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O caso de Nicole, uma produtora executiva de podcasts residente em Londres, ilustra a fragilidade do sistema quando a gestão corporativa colide com a ética médica. No dia 28 de agosto, a data exata do encerramento, Nicole foi submetida a uma colheita de óvulos. Sem saber que a clínica estava a fechar, passou por um procedimento anestesiado enquanto, nos corredores, a equipa médica discutia o fim da operação. "Não recebi o relatório que me deveria dizer qual o estado dos óvulos e se tinham podido ser congelados. Não sei se tenho óvulos ou não", confessa.

Para Nicole, o cenário assemelha-se a uma fraude: foi convocada com urgência para o procedimento, mas ao chegar encontrou uma receção deserta, como um "lugar fantasma". Apenas após a intervenção, sob efeito da anestesia, começou a ouvir fragmentos de conversas sobre o fecho da clínica. O diretor clínico, Dr. Renato Martins, teria admitido, em lágrimas, que a equipa estava há meses sem receber salários, mas que continuaram a trabalhar para "fazer o que era certo". No entanto, a questão do consentimento informado permanece: Nicole teria desistido da colheita se soubesse que a clínica encerraria horas depois.

Entre a Tecnologia e a Saúde: A Falha no Acesso

A Ovom Care Portugal era parte de um projeto liderado pela empresa alemã do mesmo nome. A análise do modelo de negócio revela contradições profundas: a clínica situava-se numa zona de luxo (Quinta da Marinha), mas praticava preços com descontos agressivos e prometia a devolução do dinheiro em caso de insucesso. Especialistas do setor alertam que a estrutura era precária, com apenas um médico e uma embriologista experientes para o volume de ciclos contratados.

A revelação da CEO da Ovom Care alemã, Felicia von Reden, expõe a prioridade da empresa: a maior parte do financiamento (4,8 milhões de euros) destinava-se à "parte tecnológica" e não à operação clínica. Na prática, as pacientes tornaram-se secundárias num projeto de tecnologia.

O Caminho Burocrático para a Recuperação do Material

Atualmente, o acesso ao material biológico depende de um protocolo de transferência para a clínica Ava, em Lisboa. No entanto, a transição tem sido lenta devido a problemas técnicos: os ficheiros informáticos da Ovom não estavam num formato universal, dificultando a leitura dos processos clínicos por outras instituições.

A solução temporária, autorizada pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), foi a transferência dos tanques de azoto líquido antes da documentação. Os tanques chegarão à clínica Ava, onde ficarão selados e armazenados gratuitamente durante seis meses, mas a utilidade real desse material permanece incerta enquanto os processos clínicos não forem devidamente convertidos e analisados.

O Prejuízo Real: Dinheiro e Esperança

Para além da angústia biológica, há o prejuízo financeiro. Muitas pacientes pagaram tratamentos a pronto pagamento, com valores que superam os dez mil euros. Algumas descobriram, inclusive, que os gâmetas que pagaram para importar nunca chegaram a Portugal porque a clínica não liquidou as dívidas aos bancos de gâmetas fornecedores.

Agora, as pacientes enfrentam a dura realidade de terem de reclamar os seus créditos junto do administrador da insolvência num prazo de 30 dias, sem qualquer garantia de recuperação dos valores. Enquanto a Procuradoria-Geral da República informa que não existem inquéritos criminais abertos, as pacientes ficam presas entre a burocracia de um tribunal de insolvências e a esperança de recuperar, se é que ainda existem, as células que representam a possibilidade de uma família.