Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Оs animais mais perigosos e venenosos do nosso planeta
Cubos de urânio esquecidos: destino do projeto nuclear nazista selado pela falta de recursos
Umidade que surpreende: abóbora redefine textura da massa sem gordura adicional
Baleias-jubarte do Mar Arábico propõem classificação como subespécie distinta
Itea: a transição entre flores brancas e folhagem carmesim no jardim
Coberturas vegetais para áreas onde o gramado não prospera
Astronautas voltam da missão e quebram ossos: fragilidade silenciosa do espaço cobra preço alto
Rússia avalia abrir exportações de diesel para evitar colapso logístico nas refinarias
Rússia conclui TEA NEXT: rota terrestre de fibra óptica supera capacidade de cabos submarinos entre Ásia e Europa

PF prende seis pessoas por garimpo irregular no Pará

Sociedade » Incidentes

Seis pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal (PF) brasileira nesta segunda-feira (5), durante operação contra a exploração mineral irregular no município de Tucumã, no Pará. A atividade ocorria em uma propriedade rural situada nas proximidades da Terra Indígena Kayapó.

Наручники
Photo: commons.wikimedia.org by Klaus with K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наручники

Durante a diligência, as autoridades apreenderam duas escavadeiras hidráulicas, dois motores e dois aparelhos celulares. No local, foi identificado um galpão utilizado como alojamento para os trabalhadores do garimpo.

De acordo com a Polícia Federal, a precariedade das instalações do alojamento indica que os trabalhadores eram submetidos a condições degradantes. O órgão informou que tais evidências podem configurar a prática de crime de redução à condição análoga à de escravidão.

O caso segue sob investigação para a identificação dos proprietários do empreendimento ilegal e dos compradores do ouro extraído da região.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Tratamentos que fortalecem unhas substituem extensões decorativas
Mulher
Tratamentos que fortalecem unhas substituem extensões decorativas
Tesla libera recurso de emergência para sair da recarga com o cabo conectado após acidente no Idaho
Carros
Tesla libera recurso de emergência para sair da recarga com o cabo conectado após acidente no Idaho
Mais populares
Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local

A eficácia da decomposição e a supressão de colônias bacterianas dependem da profundidade de inserção das folhas no canteiro.

Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local
A bolsa como eixo de atualização do guarda-roupa feminino
A bolsa como eixo de atualização do guarda-roupa feminino
Tratamentos que fortalecem unhas substituem extensões decorativas
Galochas urbanas: como transformar a proteção contra a chuva em elemento de design
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Sola grossa não impede infiltração: a importância da vedação e construção do calçado
Para-brisa sujo em segundos: solução simples muda a visibilidade em estradas lamacentas
Tendências de unhas outono 2026: a substituição do neon pela profundidade orgânica
Tendências de unhas outono 2026: a substituição do neon pela profundidade orgânica
últimos materiais
Umidade que surpreende: abóbora redefine textura da massa sem gordura adicional
Baleias-jubarte do Mar Arábico propõem classificação como subespécie distinta
Itea: a transição entre flores brancas e folhagem carmesim no jardim
Coberturas vegetais para áreas onde o gramado não prospera
Astronautas voltam da missão e quebram ossos: fragilidade silenciosa do espaço cobra preço alto
Rússia avalia abrir exportações de diesel para evitar colapso logístico nas refinarias
Rússia conclui TEA NEXT: rota terrestre de fibra óptica supera capacidade de cabos submarinos entre Ásia e Europa
NASA e LBNL desenvolvem micro-CT em tempo real para analisar a ablação de escudos térmicos
Contraste que impressiona no prato: arroz quente encontra pepinos gelados e redefine o almoço
Lagos de sal no fundo do mar preservam sinais de vida sem oxigênio por milênios
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.