PF prende seis pessoas por garimpo irregular no Pará

Seis pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal (PF) brasileira nesta segunda-feira (5), durante operação contra a exploração mineral irregular no município de Tucumã, no Pará. A atividade ocorria em uma propriedade rural situada nas proximidades da Terra Indígena Kayapó.

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Durante a diligência, as autoridades apreenderam duas escavadeiras hidráulicas, dois motores e dois aparelhos celulares. No local, foi identificado um galpão utilizado como alojamento para os trabalhadores do garimpo.

De acordo com a Polícia Federal, a precariedade das instalações do alojamento indica que os trabalhadores eram submetidos a condições degradantes. O órgão informou que tais evidências podem configurar a prática de crime de redução à condição análoga à de escravidão.

O caso segue sob investigação para a identificação dos proprietários do empreendimento ilegal e dos compradores do ouro extraído da região.