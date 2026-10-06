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Cubos de urânio esquecidos: destino do projeto nuclear nazista selado pela falta de recursos

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Dois cubos de urânio natural, sobreviventes do desmantelamento de um reator experimental em 1945, tornaram-se o ponto de partida para revisitar a viabilidade do projeto nuclear da Alemanha nazista. A análise desses vestígios físicos, combinada a relatórios técnicos e correspondências de guerra, permitiu a Timothy Kott e sua equipe reconstruir os parâmetros reais da instalação B8.

урановый карьер, Нигер
Photo: ru.wikipedia.org by David FRANCOIS is licensed under free for commercial use
урановый карьер, Нигер

O reator B8 foi projetado para operar com urânio natural e água pesada (uma variante da água contendo o isótopo deutério). Para que a máquina atingisse a criticidade — o estado em que a reação em cadeia se mantém sozinha -, era necessário que os nêutrons liberados na fissão do urânio fossem desacelerados por um moderador eficiente, função atribuída à água pesada.

A reconstrução técnica revela que o projeto enfrentava um gargalo material intransponível. A única fonte de água pesada disponível para a Alemanha era a fábrica da Norsk Hydro, em Vemork, na Noruega. Com a destruição da planta por bombardeios aliados em novembro de 1944, o suprimento foi interrompido.

Limites Materiais e a Margem de Erro

Ao confrontar os dados físicos dos cubos de urânio com as exigências da física nuclear, os pesquisadores identificaram que a distância entre a instalação existente e a funcionalidade era maior do que a narrativa posterior sugeria. Para que o reator B8 se tornasse crítico, seriam necessários aproximadamente o dobro do urânio presente na máquina no momento de sua captura pelas tropas americanas.

A deficiência era ainda mais aguda em relação ao moderador: o volume de água pesada exigido para a operação do reator era cerca de duas vezes superior a todo o volume produzido pela fábrica de Vemork durante todo o período da guerra. A tentativa de substituir esse material por grafite também se provou inviável, pois o grafite disponível nos territórios alemães não possuía a pureza necessária para atuar como moderador naquela configuração específica.

Essas evidências quantitativas alteram a interpretação sobre a proximidade da Alemanha de criar material físsil. Enquanto relatos posteriores, como os de Werner Heisenberg, sugeriam que o projeto estava "no limiar do sucesso", os dados materiais demonstram que a configuração do B8 exigia quantidades de urânio e água pesada que fisicamente não existiam no país.

A análise dos resíduos do reator indica, portanto, que a instalação não estava a um passo da ativação, mas sim limitada por uma escassez de recursos que excedia a capacidade de produção industrial do regime.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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