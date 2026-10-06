Baleias-jubarte do Mar Arábico propõem classificação como subespécie distinta

Enquanto a maioria das baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae) realiza migrações transoceânicas de milhares de quilômetros entre áreas de alimentação e reprodução, um grupo específico no Mar Arábico apresenta um comportamento distinto: permanece em águas tropicais e subtropicais durante todo o ano. Nesta população, todas as atividades vitais, incluindo a alimentação e o acasalamento, ocorrem dentro de uma mesma região geográfica, rompendo com o padrão migratório da espécie.

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Além da ausência de migrações sazonais, esses animais emitem cantos únicos, registrados exclusivamente nas águas do Mar Arábico. Essa combinação de isolamento comportamental e acústico sugere que a população opera de forma independente das demais populações globais.

Análise Genética e Diversidade

Para testar a independência desse grupo, uma equipe internacional de cientistas realizou a análise de DNA de 2.285 indivíduos, comparando as amostras do Mar Arábico com populações do Atlântico Norte, do Pacífico Norte e do Hemisfério Sul. Os dados, publicados na revista Frontiers in Marine Science, revelam diferenças genéticas significativas entre o grupo do Mar Arábico e as demais linhagens.

Um ponto crítico observado foi o baixíssimo nível de fluxo gênico — a troca de material genético — entre as baleias do Mar Arábico e as populações externas. Adicionalmente, esse grupo apresenta a menor diversidade genética entre todas as regiões oceânicas estudadas, um indicador comum em populações pequenas e isoladas.

Evidências Históricas e Taxonomia

A investigação incluiu a análise de DNA de um espécime coletado próximo a Basra, no Iraque, em 1883. Originalmente descrito como Megaptera indica e posteriormente reclassificado como Megaptera novaeangliae, a análise genética confirmou que este exemplar histórico possui forte parentesco com as baleias atuais do Mar Arábico. Esse dado fornece um ponto de referência temporal para a divergência do grupo.

Com base na evidência genética, no comportamento migratório ausente e na morfologia, os pesquisadores propõem a classificação do grupo como um subespécie distinta: Megaptera novaeangliae indica. A estimativa é que essa linhagem tenha se separado das outras baleias-jubarte há dezenas de milhares de anos, embora a validação formal do táxon dependa agora do Comitê de Taxonomia da Sociedade de Mamíferos Marinhos.

Vulnerabilidade Ecológica

A especialização ecológica e o isolamento genético tornam a população do Mar Arábico particularmente frágil. O tamanho reduzido do grupo, somado à ausência de crescimento populacional nas últimas duas décadas, justifica a classificação de "Em Perigo" (Endangered) na Lista Vermelha da IUCN. A baixa diversidade genética observada limita a capacidade de adaptação do grupo a mudanças ambientais bruscas, aumentando o risco de extinção local.