Astronautas voltam da missão e quebram ossos: fragilidade silenciosa do espaço cobra preço alto

Astronautas que participam de missões espaciais de longa duração apresentam um risco elevado de fraturas no quadril em comparação com indivíduos que realizaram voos curtos ou que nunca estiveram no espaço. A análise de relatórios médicos históricos conduzida por especialistas do Centro Espacial Johnson da NASA, publicada na revista Mayo Clinic Proceedings, indica que, embora a incidência geral de fraturas domésticas entre astronautas não supere a média da população, há uma prevalência significativamente maior de traumas específicos na região do fêmur e quadril neste grupo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Астронавт в открытом космосе

O mecanismo identificado para esse aumento de risco é a perda assintomática de massa óssea decorrente da microgravidade. A ausência de carga mecânica habitual no esqueleto durante a permanência no espaço reduz a densidade e a resistência óssea. Esse processo ocorre sem sintomas claros, o que cria um cenário de risco: ao retornar à Terra, os astronautas recuperam o tônus muscular e a percepção de saúde, retomando atividades físicas intensas enquanto a fragilidade óssea persiste, resultando em fraturas em idades onde tais eventos seriam raros na população geral.

Mudança nos protocolos de monitoramento

Até então, a dinâmica da densidade óssea era monitorada predominantemente por instrumentos de medição indiretos. Diante das evidências clínicas de fraturas, a NASA está revisando seus métodos de controle, implementando a tomografia computadorizada volumétrica. O objetivo é realizar um estudo detalhado da microarquitetura interna e da resistência mecânica dos ossos antes e depois das missões, uma vez que as verificações padrão mostraram-se insuficientes para prever o risco de fratura.

A constatação dessa vulnerabilidade óssea impõe a necessidade de desenvolver novos protocolos de exercícios preventivos e intervenções farmacológicas, especialmente para missões de longa duração planejadas para a Lua e Marte, onde a exposição prolongada a condições de gravidade reduzida poderá exacerbar a perda de densidade mineral óssea.