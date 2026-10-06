Moçambiсano declarado culpado de conspiração para lavagem de dinheiro em tribunal do Texas

O empresário Norolamin Gulam, anteriormente associado ao Grupo Maiaia, com sede em Nacala-Porto (província de Nampula), foi condenado a 11 anos e 3 meses de prisão efectiva. A sentença foi proferida no passado dia 15 de Setembro pelo Juiz Federal Amos L. Mazzant, no Distrito Leste do Texas, no âmbito de uma investigação sobre crime organizado transnacional.

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Além da pena de reclusão, o tribunal norte-americano impôs a Gulam, de 53 anos, o pagamento de uma sanção financeira de 7,5 milhões de dólares (aproximadamente 476 milhões de Meticais). O arguido tinha-se declarado culpado do crime de conspiração para cometer branqueamento de capitais.

Operação de branqueamento e tráfico internacional

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Gulam teria liderado uma rede criminosa de escala global responsável pelo branqueamento de, pelo menos, 500 milhões de dólares. Segundo as autoridades judiciais, os fundos eram provenientes do tráfico internacional de estupefacientes.

Para ocultar a origem ilícita do dinheiro, a organização utilizava um sistema de empresas de fachada e investimentos imobiliários em diversas regiões, incluindo a Europa, África, as Américas e o Sudeste Asiático.

Detenção e repercussões em Moçambique

Após a falência do Grupo Maiaia em Moçambique, Norolamin Gulam refugiou-se em Portugal. A sua detenção ocorreu em 2024, fruto de uma operação coordenada entre a Polícia Judiciária portuguesa e o FBI, seguida da sua extradição para os Estados Unidos.

Paralelamente, em Moçambique, o caso mantém ramificações judiciais. O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT), do Ministério Público, conduz investigações contra diversos familiares de Gulam e diversas empresas ligadas ao antigo Grupo Maiaia. Estes processos versam sobre alegações de evasão fiscal e branqueamento de capitais.

A condenação é interpretada por analistas internacionais como um passo significativo no combate ao financiamento do narcotráfico e à criminalidade de colarinho branco com impacto no continente africano.