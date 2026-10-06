Tartarugas marinhas ganham escudo: abate coletivo agora rende de dois a seis anos de prisão

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A Assembleia Legislativa da Costa Rica aprovou, em segunda e definitiva leitura, o projeto de lei nº 23.952, que altera as sanções aplicáveis a crimes ambientais e à extração ilegal de minérios. A medida, referendada por 52 deputados, promove a tipificação de infrações anteriormente classificadas como administrativas para a categoria de crimes graves, substituindo a possibilidade de multas por penas privativas de liberdade.

Морская черепаха под водой
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Морская черепаха под водой

O texto altera a redação de cinco diplomas legais: a Lei de Conservação da Vida Silvestre, o Código Florestal, o Código de Mineração, a Lei de Pesca e a legislação de proteção às tartarugas marinhas.

Substituição de sanções pecuniárias por reclusão

No âmbito da Lei de Conservação da Vida Silvestre, a nova redação elimina a alternativa de pagamento de multa (que chegava a 40 salários básicos) em substituição à prisão para casos de comércio ou transporte ilegal de fauna.

O novo regime estabelece as seguintes penas:

  • Tráfico de animais silvestres: 2 a 4 anos de reclusão.
  • Tráfico de espécies ameaçadas (listas CITES): 3 a 6 anos de reclusão.
  • Importação e exportação ilegal de bio-recursos: penas análogas às citadas acima.

Agravantes para crime organizado

O Código Florestal e a Lei de Pesca passam a prever qualificadoras para crimes cometidos por grupos organizados. Nesses casos, as penas base serão acrescidas de um período de 1 a 6 anos. A medida visa permitir que a investigação de crimes ambientais utilize métodos procedimentais semelhantes aos aplicados ao combate ao narcotráfico.

Quanto à proteção de tartarugas marinhas, a pena para abate ou desmembramento realizado por grupos de três ou mais pessoas foi fixada entre 2 e 6 anos de prisão. Permanece legal a coleta tradicional de ovos da espécie Lora na reserva de Ostional, desde que regulamentada pelo Ministério do Ambiente e Energia (Minae).

Alterações no Código de Mineração

A reforma expande a responsabilidade penal para além do executor direto da extração, abrangendo agora financiadores, transportadores, processadores e distribuidores de minérios ilegais. A extração artesanal de areia permanece excluída das novas sanções rigorosas.

As mudanças nas penas de reclusão são as seguintes:

  • Extração em parques nacionais e reservas: passa de 3 meses-5 anos para 2 a 8 anos.
  • Financiamento e organização de extração ilegal: passa de 3 meses-5 anos para 2 a 6 anos.
  • Comércio e exportação ilegal de minerais: fixada pena de 1 a 6 anos.

O projeto de lei entrará em vigor após a publicação oficial no diário governamental La Gaceta.

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