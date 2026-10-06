Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Por que alguns cães se tornam 'de um dono só'? A ciência por trás do vínculo
Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local
Por que acelerar ao ligar o motor é um erro comum e o que fazer no aquecimento
Saias e botas: como o espaço entre a barra e o cano define a silhueta
Fóssil chinês de 518 milhões de anos assombra: tentáculos ativos redefiniram linhagem dos ambulacrários
Brotos basais em árvores frutíferas: a diferença entre o corte superficial e a remoção na base
Nova plataforma da BYD em detalhes: o deslocamento do propulsor garantiu mais volume de carga
Análise técnica da VAZ-2121: Por que engenheiros japoneses valorizam a simplicidade mecânica da Niva
Coloração em cabelos curtos: a cor como ferramenta de escultura geométrica

Voo de 45 segundos: estratégia de fuga expôs limite da sobrevivência

Sociedade » Curiosidades

Um registro recente feito por documentaristas japoneses na ilha de Yakushima trouxe à tona um dado impressionante: um peixe-voador permaneceu no ar por 45 segundos, atingindo velocidades de aproximadamente 50 km/h. Embora a comparação com a aviação humana possa parecer curiosa, para o animal, esse evento não foi um recorde esportivo, mas sim a manifestação extrema de um mecanismo de sobrevivência levado ao seu limite biológico.

Атлантическая летучая рыба
Photo: commons.wikimedia.org by Ronald van der Graaf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Атлантическая летучая рыба

A biomecânica do planeio

Os peixes da família Exocoetidae desenvolveram uma adaptação fascinante para escapar de predadores subaquáticos: a transição momentânea para o meio aéreo. O processo de "decolagem" exige um esforço energético considerável. Um exemplar de cerca de 30 cm precisa acelerar na água até atingir 30 km/h antes de romper a superfície e expandir as nadadeiras peitorais, que funcionam como asas rígidas.

É importante desmistificar a ideia de que esses peixes "voam" batendo as nadadeiras. Imagens capturadas por câmeras de alta velocidade (1.000 quadros por segundo) confirmam que as nadadeiras permanecem estáticas durante o trajeto. O animal utiliza o chamado "efeito solo" — um fenômeno físico onde a proximidade com a superfície da água cria uma almofada de ar que aumenta a sustentação, permitindo que o peixe plane around a alturas de até um metro e meio com menor gasto energético.

O papel do caudal na manutenção da velocidade

O planeio não é apenas um salto por inércia. O alcance de distâncias longas, que podem chegar a 400 metros, é possível graças à anatomia assimétrica da nadadeira caudal, cuja parte inferior é significativamente mais longa que a superior. Quando a velocidade de planeio começa a cair, o peixe adota uma estratégia específica:

  • Ele mantém o corpo no ar, mas mergulha levemente a ponta da cauda na água.
  • Realiza batimentos rápidos e potentes com a nadadeira caudal, atingindo frequências de até 70 Hz.
  • Isso permite recuperar a velocidade (chegando a 60 km/h) e estender o tempo de permanência no ar.

O custo biológico do escape

Apesar da eficiência mecânica, a permanência prolongada no ar gera um estresse fisiológico severo. O principal limitador é a respiração: as brânquias, projetadas para extrair oxigênio da água, colapsam e grudam quando expostas ao ar, interrompendo a troca gasosa. Portanto, durante todo o tempo de voo, o animal opera em apneia total.

Esse estado induz ao acúmulo crítico de ácido lático nos músculos, levando à hipóxia (privação de oxigênio). O organismo atua como um atleta de sprint que tenta completar a prova em um único fôlego, empurrando o metabolismo ao limite.

A pressão do ambiente

O comportamento extremo observado em Yakushima é a resposta a uma pressão ambiental intensa. O peixe-voador encontrou-se em um cenário de risco duplo: era perseguido por cardumes de dourados (Coryphaena hippurus), que podem atingir 80 km/h, enquanto, acima, era monitorado por fragatas. Preso entre predadores aéreos e marinhos, o animal utilizou a única estratégia disponível para maximizar suas chances de fuga.

O desfecho do voo de 45 segundos ilustra a fronteira da biologia: o peixe acabou sofrendo um espasmo muscular devido à falta de oxigênio e caiu na água. O episódio demonstra que, embora a adaptação do planeio seja eficaz, existe um ponto de saturação onde o mecanismo de defesa se torna, ele próprio, um risco para a sobrevivência do indivíduo.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Carros
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
O retorno ao rigor: a substituição do volume excessivo pela precisão dos anos 90
Mulher
O retorno ao rigor: a substituição do volume excessivo pela precisão dos anos 90
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Mulher
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Mais populares
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico

Um predador pouco conhecido nas águas tropicais utiliza táticas surpreendentes para controlar o território e desafiar rivais muito maiores.

Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Calça cigarrete surge como tendência para o outono de 2026
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Jeep Cherokee 2027 Trailhawk: redução e bloqueios mecânicos superam rivais, mas tamanho limita trilhas estreitas
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Azul Cobalto: Como o comprimento da unha define a sofisticação da cor
Azul Cobalto: Como o comprimento da unha define a sofisticação da cor
últimos materiais
Por que alguns cães se tornam 'de um dono só'? A ciência por trás do vínculo
Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local
Por que acelerar ao ligar o motor é um erro comum e o que fazer no aquecimento
Saias e botas: como o espaço entre a barra e o cano define a silhueta
Fóssil chinês de 518 milhões de anos assombra: tentáculos ativos redefiniram linhagem dos ambulacrários
Brotos basais em árvores frutíferas: a diferença entre o corte superficial e a remoção na base
Nova plataforma da BYD em detalhes: o deslocamento do propulsor garantiu mais volume de carga
Análise técnica da VAZ-2121: Por que engenheiros japoneses valorizam a simplicidade mecânica da Niva
Coloração em cabelos curtos: a cor como ferramenta de escultura geométrica
A mecânica invisível que define a segurança da manicure com aparelho
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.