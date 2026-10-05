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Cão surdo se torna animal de terapia por não se distrair com ruídos ambientes

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A decisão de Christopher de adotar Cole, um filhote surdo vindo de um abrigo, partiu de um ponto de identificação pessoal: seu sobrinho também nasceu com deficiência auditiva. Embora a surdez em cães seja por vezes interpretada por tutores como uma limitação ou algo "quebrado", para Christopher, essa característica era apenas um detalhe da fisiologia do animal que demandaria formas diferentes de comunicação.

Собака
Photo: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Ao observar a interação de Cole com o mundo, Christopher percebeu que a ausência de audição alterava a maneira como o cão processava os estímulos ao seu redor. Essa observação levou o tutor a buscar um treinamento especializado para transformar Cole em um cão de terapia. O objetivo era duplo: integrar o animal em uma função social e demonstrar que características físicas específicas não impedem a funcionalidade e a qualidade de vida do animal.

Na prática terapêutica, a surdez de Cole tornou-se um fator de estabilidade comportamental. Diferente de cães com audição plena, Cole não reage a ruídos repentinos, latidos de outros animais ou ao barulho ambiente, o que permite que ele mantenha o foco integralmente na pessoa com quem está interagindo. Outro reflexo direto dessa condição é a profundidade do seu descanso: quando o cão dorme, estímulos sonoros externos não o despertam, garantindo a recuperação necessária entre as sessões.

Atualmente, Cole mantém uma agenda ativa. Durante cinco dias por semana, ele atua em uma escola primária e, nos dias restantes, visita pacientes em cuidados paliativos e veteranos em casas de repouso. Além disso, ele participa de programas educacionais para crianças, servindo como um exemplo prático sobre a aceitação de diversidades físicas e limitações de saúde.

A parceria entre Christopher e Cole já dura seis anos. O caso ilustra como a adaptação do treinamento às necessidades e características fisiológicas do animal pode resultar em um bem-estar compartilhado, transformando uma particularidade biológica em uma ferramenta de suporte eficaz para seres humanos de diferentes idades.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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