Zoólogos da Universidade de Altay esclarecem o comportamento de ursos após ataques a pessoas

Encontros com ursos na natureza são eventos raros e, para a maioria das pessoas, aterrorizantes. No entanto, do ponto de vista biológico, o ser humano não faz parte da dieta natural desses predadores. A questão central não é a natureza do animal, mas sim como a experiência individual pode alterar seu comportamento em relação ao homem, conforme explica Elena Shapetko, candidata em Ciências Biológicas e professora adjunta do Instituto de Biologia e Biotecnologia da Universidade Estatal de Altay (AltGU).

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Агрессивный медведь

O aprendizado do comportamento: do evitamento à predação

Para um urso, atacar um humano não é um instinto inato nem uma necessidade fisiológica. Pelo contrário, existe um padrão comportamental de evitamento: as fêmeas geralmente ensinam seus filhotes a manter distância dos seres humanos. Muitos exemplares passam toda a vida na taiga sem nunca ter tido um contato direto com pessoas.

A mudança ocorre quando o animal adquire a primeira experiência positiva de caça. Se, por algum motivo, um urso realiza um ataque bem-sucedido, ocorre uma transformação no seu modelo de comportamento. O predador identifica o ser humano como um recurso acessível, cuja captura exige significativamente menos gasto energético do que a caça a presas selvagens habituais, que possuem defesas naturais mais eficientes.

"O ataque a humanos é mais uma questão de comportamento do que de fisiologia. Não estamos no círculo de vítimas comuns do urso. Mas se o animal recebe uma experiência positiva, esse comportamento é reforçado", explica a zoóloga Elena Shapetko.

A vulnerabilidade humana como fator de atração

A análise da interação entre a espécie e o ambiente mostra que o ser humano é, fisicamente, um alvo extremamente vulnerável para um predador de grande porte. A disparidade de capacidades físicas é evidente:

Ausência de defesas naturais (garras, caninos ou pele espessa);

Velocidade de locomoção drasticamente inferior à do predador;

Inexistência de mecanismos biológicos de proteção contra ataques de alta potência.

Essa facilidade de captura é o que torna a reincidência quase inevitável. Uma vez que o mecanismo de "baixo esforço para alta recompensa calórica" é demonstrado, o animal tende a preferir esse caminho em detrimento de presas mais difíceis.

A questão do "canibalismo" e a gestão de riscos

Especialistas alertam que o termo "canibal" (ou urso comedor de homens) não descreve uma categoria biológica ou uma subespécie de ursos, mas sim um indivíduo específico que adquiriu um novo hábito alimentar. Não se trata de uma característica genética, mas de um aprendizado comportamental.

Devido a esse reforço do comportamento, um animal que já atacou um humano passa a representar um risco constante para as comunidades locais e visitantes das florestas. A memória do predador mantém a imagem do humano como fonte de alimento, e não como ameaça.

Por essa razão, a gestão de fauna recomenda a retirada do indivíduo da natureza. As opções variam entre a captura para manutenção em cativeiro (zoológicos ou santuários especializados) ou, em casos onde a captura é impossível, a eliminação da ameaça. A reintrodução de um urso com histórico de ataques ao ambiente selvagem é considerada inadmissível, pois o animal não "esquece" a estratégia de caça mais eficiente que descobriu.