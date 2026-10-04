Zoológico de Chester usa eletroquimioterapia inédita contra câncer em píton

Veterinários do Zoológico de Chester aplicaram, pela primeira vez, a técnica de eletroquimioterapia para tratar um tumor maligno em uma píton de 4,5 metros chamada Jodie Foster. O procedimento foi adotado para combater a recidiva de um câncer na mandíbula do animal.
Escopo da informação: Caso individual de uma píton com diagnóstico de fibrossarcoma em ambiente de zoológico.
O animal havia sido diagnosticado com fibrossarcoma. Uma primeira intervenção cirúrgica para a remoção do tumor não foi suficiente; a doença retornou e começou a afetar o tecido ósseo, resultando em perda de apetite e redução da atividade da serpente.
Para evitar a morte da paciente, a equipe médica optou por combinar a cirurgia com a eletroquimioterapia, dividindo a ação em duas etapas:
Posição atribuída: Segundo o médico-veterinário Anton Tarasov, essa abordagem permite que a ação seja local nos tecidos lesionados, reduzindo a toxicidade sistêmica da quimioterapia, fator crítico para répteis devido ao metabolismo específico da espécie.
O acompanhamento pós-operatório durante alguns meses indicou a estabilização do estado de saúde da píton e a recuperação do apetite. O exame mais recente confirmou a ausência de sinais de retorno do câncer.
Limite importante: O caso de Jodie Foster demonstra a possibilidade de adaptar métodos oncológicos complexos para répteis, mas trata-se de um evento isolado. Não há dados sobre a eficácia a longo prazo do método para a espécie em geral ou para outros tipos de tumores.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.
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