Turista paga multa ao tentar entrar na Tailândia com mais de 5 kg de carnes e peixes

Um turista vindo de Khabarovsk, na Rússia, teve problemas com a alfândega ao tentar entrar na Tailândia com mais de cinco quilos de produtos cárneos e pescados. O viajante, identificado como Alexei, transportava peixes secos e defumados, arenque, diversos tipos de salsichas e barriga de porco, parte para consumo próprio e parte para presentear amigos.

Photo: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ вяленая рыба

A irregularidade foi detectada durante a inspeção de raio-X na zona de chegada do aeroporto. Diante da situação, os fiscais ofereceram ao passageiro duas opções: a desistência voluntária dos produtos (confisco) ou o pagamento de uma multa. O turista optou por pagar 1.000 bahts (aproximadamente 2.500 rublos) para poder manter a bagagem e deixar a área de controle.

O episódio evidencia o rigor das normas sanitárias e veterinárias tailandesas. De acordo com as regras do Departamento de Alimentos e Medicamentos (FDA) da Tailândia, o limite para a entrada de carnes, salsichas e defumados para uso pessoal é de 5 quilos. No entanto, mesmo que o peso seja respeitado, o Departamento de Pecuária pode exigir permissões oficiais de importação e certificados veterinários específicos.

Embora este caso tenha sido resolvido com uma multa baixa, a legislação da Tailândia prevê punições significativamente mais severas para a importação de produtos sem a devida autorização:

Multas que podem chegar a 500 mil bahts;

Pena de prisão de até 10 anos em casos excepcionais de evasão das restrições;

Fiscalização intensificada nos aeroportos, com o uso de cães da raça beagle treinados para detectar alimentos proibidos.

A atenção das autoridades recai principalmente sobre produtos de origem animal e frutos do mar, devido ao risco de propagação de doenças infecciosas animais. Por isso, é fundamental que o viajante verifique as exigências vigentes antes de embarcar para evitar custos imprevistos ou atrasos na fronteira.