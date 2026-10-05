Novo gênero de percevejos na Austrália é batizado em homenagem a Taylor Swift

A biologia sistemática encontrou uma forma inusitada de conectar a cultura pop à natureza: a descoberta de um novo gênero de percevejos herbívoros na Austrália, batizado de Swiftiephylus em homenagem à cantora Taylor Swift e aos seus fãs. O achado não veio de uma expedição recente, mas de uma revisão minuciosa de acervos de museus, onde espécimes aguardavam análise por décadas.

Photo: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клопогон кистевидный

A pesquisa envolveu a análise de 593 exemplares de percevejos da família Miridae, coletados no território australiano entre 1995 e 2004. Ao cruzar dados de sequenciamento genético com características morfológicas, os cientistas identificaram cinco novos gêneros e 12 novas espécies. Todos pertencem à subfamília Phylinae e habitam plantas da família Casuarinaceae, que ocorrem desde regiões tropicais até dunas áridas.

O destaque do estudo é o gênero Swiftiephylus, composto por quatro espécies. A nomenclatura funciona como um mapa da discografia da artista: além de S. taylorae, nomeada diretamente em homenagem à cantora, estão S. amator (referência ao álbum Lover), S. intrepidus (ao álbum Fearless) e S. poetorum (ao álbum The Tortured Poets Department).

A escolha do nome foi motivada pela aparência dos insetos: um corpo amarelo claro com manchas vermelhas, que remeteu aos pesquisadores à imagem visual da cantora (cabelos claros e batom vermelho). No entanto, essa coloração cumpre uma função biológica rigorosa. As árvores de casuarina, onde esses percevejos vivem, possuem órgãos reprodutivos em tons de vermelho e laranja. O inseto, portanto, utiliza as cores para se fundir ao ambiente e escapar de predadores.

O ponto mais interessante para a ciência é que esse mesmo padrão de camuflagem aparece em parentes distantes do Swiftiephylus que habitam as mesmas plantas. Esse fenômeno é chamado de evolução convergente: linhagens diferentes de insetos, sem parentesco próximo, desenvolveram a mesma solução visual de forma independente para sobreviver sob a mesma pressão ambiental.

O biólogo Andrey Voroshylov explica que esse tipo de mimetismo ocorre quando espécies distintas enfrentam condições idênticas de seleção natural, resultando em traços físicos semelhantes mesmo entre organismos que não compartilham um ancestral comum recente.