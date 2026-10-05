Sintomas físicos ou mentais? O perigo de isolar o psiquiatra do médico clínico

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A busca por apoio à saúde mental mudou drasticamente. Se antes as consultas remotas eram raras, hoje quase metade das pessoas que recebem cuidados psiquiátricos ou psicológicos utilizam a telemedicina, seja de forma total ou parcial. Essa modalidade facilitou o acesso para quem mora em regiões isoladas, tem dificuldades de locomoção ou precisa de maior discrição.

Врач в синей форме проводит телеконсультацию за компьютером
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач в синей форме проводит телеконсультацию за компьютером

Apesar da facilidade de acesso, o ambiente digital trouxe um desafio: a dificuldade de filtrar profissionais qualificados em meio a uma oferta massiva de serviços com critérios de certificação variados.

A diferença entre apoio e tratamento clínico

Um ponto crítico na escolha do profissional é a distinção entre a terapia clínica e a consultoria informal. Termos como "coach" ou "consultor de vida" não possuem regulação por órgãos de saúde nem exigem certificação médica. Para o tratamento de transtornos clínicos, é indispensável o acompanhamento de profissionais licenciados.

É importante diferenciar a natureza da abordagem terapêutica:

  • Terapia verbal: Como a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), focada na mudança de padrões de pensamento.
  • Farmacoterapia: Uso de medicamentos, que exige a prescrição de um médico com competência legal para tal (como o psiquiatra).

O risco da interrupção de medicamentos

Pacientes que dependem de substâncias controladas — como benzodiazepínicos ou estimulantes — devem estar atentos às normas regulatórias. Durante a pandemia, houve flexibilizações que permitiram a prescrição remota desses fármacos sem a necessidade de consulta presencial. No entanto, muitas dessas regras são temporárias.

Se o profissional atende exclusivamente de forma remota e a legislação local exigir a volta do exame físico para a manutenção de receitas de substâncias controladas, o paciente corre o risco de ter a interrupção abrupta do fornecimento do medicamento.

A importância do acompanhamento integrado

O isolamento do psiquiatra online em relação ao médico de família ou clínico geral pode comprometer a segurança do paciente. Diversos transtornos mentais apresentam sintomas que se sobrepõem a patologias físicas. Além disso, psicotrópicos podem gerar efeitos colaterais que exigem monitoramento laboratorial, como exames de sangue e controle de funções vitais.

O modelo mais seguro é a coordenação entre o especialista remoto e o médico assistente presencial. A ausência dessa comunicação aumenta a probabilidade de erros diagnósticos ou interações medicamentosas prejudiciais.

A telemedicina na psiquiatria tornou-se uma ferramenta permanente, mas exige que o paciente seja criterioso na escolha do profissional e vigilante quanto à legalidade e continuidade do seu tratamento.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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