Combate a incêndios sob calor extremo: quando a carga física vira risco grave

O combate a incêndios florestais sob calor extremo impõe ao corpo uma carga que ultrapassa a fadiga física comum. A combinação de temperaturas elevadas, privação de sono e exposição à fumaça aumenta a vulnerabilidade do sistema cardiovascular, dos rins e dos pulmões.
O corpo enfrenta três frentes de superaquecimento: a temperatura ambiente, a radiação do fogo e o calor metabólico gerado pelo esforço físico intenso com equipamentos pesados. Para compensar, o coração precisa trabalhar em ritmo acelerado, dividindo o fluxo sanguíneo entre a oxigenação dos músculos e o resfriamento da pele.
O nível de estresse fisiológico é evidenciado por dados clínicos. Em observações com 221 profissionais, 61% atingiram a temperatura corporal de 38°C ou mais, mantendo esse nível por mais de 30 minutos. Embora esse valor não signifique necessariamente um choque térmico, ele indica um esgotamento severo das reservas do organismo.
A exposição prolongada ao calor pode evoluir para quadros graves:
A fadiga mental, causada pela falta de sono, é outro fator crítico. Turnos com média de 14 horas e menos de 7 horas de descanso prejudicam as funções cognitivas. Isso compromete a capacidade de tomar decisões rápidas, como a hora exata de recuar diante de uma linha de fogo.
A longo prazo, os danos concentram-se nos sistemas respiratório e cardiovascular. A inalação constante de fumaça — muitas vezes sem a proteção especializada usada em incêndios estruturais — eleva o risco de óbito por câncer de pulmão entre 8% e 43%, e por doenças cardiovasculares entre 16% e 30%, variando conforme o tempo de serviço.
Para mitigar esses riscos, a orientação foca na revisão da escala de trabalho para garantir a hidratação e a recuperação plena entre os turnos. O controle da carga de trabalho e o monitoramento de biomarcadores renais são essenciais para identificar sinais de exaustão física e esgotamento precoce.
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