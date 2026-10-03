Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Zoológico de Chester usa eletroquimioterapia inédita contra câncer em píton
Estilo e proporção: a nova abordagem de marcas de luxo para a valorização do guarda-roupa básico
A franja como ajuste de moldura: a mudança de foco sem a radicalidade do corte curto
Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro
Mudanças na aparência de pintas: quando o sinal merece atenção
Passageira tem 32 itens de luxo apreendidos após não declarar bens na alfândega de Domodedovo
Aston Martin adia lançamento do primeiro 100% elétrico para janela de 2033 a 2035
Evolução dentária do Paranthropus robustus revela adaptação climática há dois milhões de anos
BMW encerra produção do diesel na Série 3 após 38 anos de história

Combate a incêndios sob calor extremo: quando a carga física vira risco grave

Sociedade » Incidentes

O combate a incêndios florestais sob calor extremo impõe ao corpo uma carga que ultrapassa a fadiga física comum. A combinação de temperaturas elevadas, privação de sono e exposição à fumaça aumenta a vulnerabilidade do sistema cardiovascular, dos rins e dos pulmões.

Пожарные в лесу
Photo: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Пожарные в лесу

O corpo enfrenta três frentes de superaquecimento: a temperatura ambiente, a radiação do fogo e o calor metabólico gerado pelo esforço físico intenso com equipamentos pesados. Para compensar, o coração precisa trabalhar em ritmo acelerado, dividindo o fluxo sanguíneo entre a oxigenação dos músculos e o resfriamento da pele.

O nível de estresse fisiológico é evidenciado por dados clínicos. Em observações com 221 profissionais, 61% atingiram a temperatura corporal de 38°C ou mais, mantendo esse nível por mais de 30 minutos. Embora esse valor não signifique necessariamente um choque térmico, ele indica um esgotamento severo das reservas do organismo.

A exposição prolongada ao calor pode evoluir para quadros graves:

  • Estresse térmico e exaustão: manifestam-se inicialmente por tontura, náuseas e fraqueza, podendo progredir para a insolação.
  • Hipertermia: em formas graves, pode causar danos ao cérebro, coração, fígado e rins.
  • Rabdomiólise: a destruição de fibras musculares esqueléticas libera proteínas na corrente sanguínea, o que pode provocar lesão renal aguda. Entre 2010 e 2020, foram registrados 62 casos graves desta condição em bombeiros florestais nos Estados Unidos, embora a incidência real possa ser maior.

A fadiga mental, causada pela falta de sono, é outro fator crítico. Turnos com média de 14 horas e menos de 7 horas de descanso prejudicam as funções cognitivas. Isso compromete a capacidade de tomar decisões rápidas, como a hora exata de recuar diante de uma linha de fogo.

A longo prazo, os danos concentram-se nos sistemas respiratório e cardiovascular. A inalação constante de fumaça — muitas vezes sem a proteção especializada usada em incêndios estruturais — eleva o risco de óbito por câncer de pulmão entre 8% e 43%, e por doenças cardiovasculares entre 16% e 30%, variando conforme o tempo de serviço.

Para mitigar esses riscos, a orientação foca na revisão da escala de trabalho para garantir a hidratação e a recuperação plena entre os turnos. O controle da carga de trabalho e o monitoramento de biomarcadores renais são essenciais para identificar sinais de exaustão física e esgotamento precoce.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Geely e Nio formalizam acordo para baterias trocáveis, excluindo Zeekr
Carros
Geely e Nio formalizam acordo para baterias trocáveis, excluindo Zeekr
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
Estilo de Vida e Comportamento
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Mulher
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Lula ou Bolsonaro: As eleições brasileiras mudarão as relações com a Rússia? Pravda.Ru Jornal
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
últimos materiais
A franja como ajuste de moldura: a mudança de foco sem a radicalidade do corte curto
Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro
Mudanças na aparência de pintas: quando o sinal merece atenção
Passageira tem 32 itens de luxo apreendidos após não declarar bens na alfândega de Domodedovo
Aston Martin adia lançamento do primeiro 100% elétrico para janela de 2033 a 2035
Evolução dentária do Paranthropus robustus revela adaptação climática há dois milhões de anos
BMW encerra produção do diesel na Série 3 após 38 anos de história
Especialistas em robótica analisam a locomoção do peixe-regente para criar sistemas de monitoramento silenciosos
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Corrida espacial reabre tensões globais: potências preparam tecnologia decisiva para o solo lunar
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.