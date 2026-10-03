Combate a incêndios sob calor extremo: quando a carga física vira risco grave

O combate a incêndios florestais sob calor extremo impõe ao corpo uma carga que ultrapassa a fadiga física comum. A combinação de temperaturas elevadas, privação de sono e exposição à fumaça aumenta a vulnerabilidade do sistema cardiovascular, dos rins e dos pulmões.

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O corpo enfrenta três frentes de superaquecimento: a temperatura ambiente, a radiação do fogo e o calor metabólico gerado pelo esforço físico intenso com equipamentos pesados. Para compensar, o coração precisa trabalhar em ritmo acelerado, dividindo o fluxo sanguíneo entre a oxigenação dos músculos e o resfriamento da pele.

O nível de estresse fisiológico é evidenciado por dados clínicos. Em observações com 221 profissionais, 61% atingiram a temperatura corporal de 38°C ou mais, mantendo esse nível por mais de 30 minutos. Embora esse valor não signifique necessariamente um choque térmico, ele indica um esgotamento severo das reservas do organismo.

A exposição prolongada ao calor pode evoluir para quadros graves:

Estresse térmico e exaustão: manifestam-se inicialmente por tontura, náuseas e fraqueza, podendo progredir para a insolação.

manifestam-se inicialmente por tontura, náuseas e fraqueza, podendo progredir para a insolação. Hipertermia: em formas graves, pode causar danos ao cérebro, coração, fígado e rins.

em formas graves, pode causar danos ao cérebro, coração, fígado e rins. Rabdomiólise: a destruição de fibras musculares esqueléticas libera proteínas na corrente sanguínea, o que pode provocar lesão renal aguda. Entre 2010 e 2020, foram registrados 62 casos graves desta condição em bombeiros florestais nos Estados Unidos, embora a incidência real possa ser maior.

A fadiga mental, causada pela falta de sono, é outro fator crítico. Turnos com média de 14 horas e menos de 7 horas de descanso prejudicam as funções cognitivas. Isso compromete a capacidade de tomar decisões rápidas, como a hora exata de recuar diante de uma linha de fogo.

A longo prazo, os danos concentram-se nos sistemas respiratório e cardiovascular. A inalação constante de fumaça — muitas vezes sem a proteção especializada usada em incêndios estruturais — eleva o risco de óbito por câncer de pulmão entre 8% e 43%, e por doenças cardiovasculares entre 16% e 30%, variando conforme o tempo de serviço.

Para mitigar esses riscos, a orientação foca na revisão da escala de trabalho para garantir a hidratação e a recuperação plena entre os turnos. O controle da carga de trabalho e o monitoramento de biomarcadores renais são essenciais para identificar sinais de exaustão física e esgotamento precoce.