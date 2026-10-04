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Especialistas em robótica analisam a locomoção do peixe-regente para criar sistemas de monitoramento silenciosos

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A limitação técnica na criação de plataformas de monitoramento oceânico reside na assinatura acústica e física dos sistemas de propulsão convencionais, que perturbam a fauna marinha e comprometem a furtividade. Para resolver esse gargalo, pesquisadores liderados pelo professor Shepherd, em parceria com o ichtiologista Willie Bemis da Universidade de Cornell, analisaram a locomoção do peixe-regente (Regalecus glesne) para desenvolver um novo princípio de propulsão biomimética.

Электрический угорь
Photo: commons.wikimedia.org by Oleksandr (Alex) Zakletsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Электрический угорь

Mecânica de Locomoção e Estrutura Anatômica

Diferente de enguias e outros peixes alongados que flexionam todo o corpo para se deslocar, o peixe-regente mantém o tronco rígido. A movimentação é executada exclusivamente por uma nadadeira dorsal longa, que gera ondas contínuas. Esse mecanismo permite o deslocamento para frente e para trás sem a necessidade de alterar a trajetória do corpo, reduzindo a turbulência e o ruído.

A análise detalhada da estrutura foi viabilizada por tomografia computadorizada, raios-X do Instituto Smithsonian e estudos anatômicos, superando a fragilidade dos espécimes pós-morte. O estudo identificou um sistema composto por centenas de raios ósseos conectados por articulações esféricas. Cada raio opera como um atuador autônomo, movido por complexos musculares e cartilaginosos independentes.

Capacidade Técnica Demonstrada

A pesquisa documentou a existência de articulações rotacionais do tipo "joystick", que permitem que cada segmento da nadadeira gire em múltiplas dimensões. Essa configuração, aliada a uma membrana conectora que transmite ondas de movimento em direções opostas, confere ao animal um controle preciso de velocidade e direção sem a flexão do chassi corporal.

Gargalo de Implementação

Embora a capacidade anatômica e a mecânica do movimento tenham sido plenamente mapeadas e documentadas, a transposição desse princípio para a robótica permanece como o desafio atual. A demonstração científica da anatomia do peixe-regente não equivale à prontidão operacional de um sistema robótico. O gargalo reside na engenharia de atuadores artificiais que consigam replicar a densidade e a flexibilidade das centenas de articulações esféricas em escala robótica para a criação de observadores submarinos de grande porte.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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