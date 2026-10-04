Beijar cães e gatos pode transmitir bactérias e parasitas mesmo em animais saudáveis

Beijar cães e gatos é um gesto comum de afeto, mas, do ponto de vista médico, essa prática pode representar riscos à saúde do tutor. Mesmo que o animal seja saudável e tranquilo, a pelagem e a cavidade oral podem atuar como veículos para patógenos capazes de causar complicações nos seres humanos.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина с серым котом

Um dos principais fatores de risco é a bactéria Pasteurella multocida. Este micro-organismo habita naturalmente as vias respiratórias e a língua de muitos cães e gatos saudáveis, fazendo parte da sua microflora normal e não causando danos aos próprios animais. No entanto, ao ser transmitida para humanos, a bactéria pode provocar a pasteurelose.

A infecção geralmente se manifesta inicialmente através de inflamação local, dor e edema no ponto de contato, podendo evoluir para lesões purulentas nos tecidos. Em quadros mais graves, podem surgir sintomas sistêmicos, como febre (acima de 38 °C) e, em casos críticos, comprometimento de articulações (artrite séptica) e ossos (osteomielite).

Embora mordidas e arranhões sejam as vias de transmissão mais frequentes, o beijo também constitui um caminho possível. As bactérias podem ingressar no organismo humano através de mucosas, rachaduras nos lábios ou microlesões na pele. Um caso registrado no Japão ilustra a gravidade desse risco: uma mulher desenvolveu meningite causada por P. multocida após manter o hábito de beijar o rosto de seu cão e alimentá-lo transferindo a comida da própria boca para a do animal.

Além das bactérias, existe o risco relacionado a helmintos (vermes). Ovos de parasitas, como a Toxocara, podem aderir à pelagem do animal após o contato com ambientes contaminados. Embora esses ovos geralmente precisem de um período de maturação no solo para se tornarem infectantes, o animal pode atuar como um transportador mecânico de ovos já maduros. O contato íntimo, incluindo beijos, pode facilitar a transferência desses parasitas para o tutor, aumentando a probabilidade de helmintíases.

É fundamental compreender que a presença de patógenos na boca ou no pelo do animal não significa que o pet esteja doente. Como esses micro-organismos podem ser inofensivos para o animal, a ausência de sinais clínicos no bichinho não elimina o risco objetivo para a saúde do ser humano, tornando a barreira de proteção do tutor vulnerável durante esses contatos.