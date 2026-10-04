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Um vídeo divulgado pelo Zoológico de San Diego mostra Rog, um castor que flutua calmamente enquanto rói um galho de amoreira. Embora a cena pareça apenas um momento de relaxamento, a precisão e o ritmo com que o animal processa a madeira revelam a operação de um sofisticado aparato biológico especializado.

Бобры строят платину
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Бобры строят платину

A engenharia do incisivo autoafiável

A cor laranja vibrante dos dentes incisivos frontais do castor não é um mero detalhe estético, mas um indicativo de sua composição química. De acordo com dados do Zoológico Nacional do Instituto Smithsonian, o esmalte desses dentes contém compostos de ferro. Essa adição mineral torna o tecido dentário significativamente mais resistente, prevenindo quebras e rachaduras ao lidar com as fibras rígidas da madeira.

A eficiência do corte, no entanto, reside na dinâmica de desgaste desigual dos tecidos. Conforme informações do Serviço Nacional de Parques dos EUA, a face frontal do incisivo é revestida por um esmalte mais duro, enquanto a parte posterior é composta por um material mais macio que se desgasta mais rapidamente. Esse diferencial resulta em um mecanismo de autoafiação: à medida que o castor rói, o dente mantém uma borda cortante, semelhante a um formão, em vez de ficar cego.

Para complementar essa estrutura, os incisivos crescem continuamente durante toda a vida do animal. Nesse contexto, o comportamento de roer deixa de ser apenas uma forma de alimentação para se tornar uma necessidade fisiológica, impedindo que os dentes atinjam tamanhos disfuncionais. Com essa arquitetura biológica, um castor é capaz de atravessar um tronco de aproximadamente 12 centímetros de diâmetro em cerca de cinco minutos.

Função biológica e nicho alimentar

A capacidade de processar a madeira com tal eficiência cumpre dois papéis fundamentais na ecologia da espécie. Primeiramente, serve como ferramenta de engenharia ambiental para a construção de represas e a modificação da paisagem. Em segundo lugar, garante o acesso a nutrientes essenciais. Embora sejam herbívoros que consomem vegetação aquática, gramíneas, frutas e bagas, o câmbio — a camada macia de tecido entre a casca e a madeira — é uma fonte crucial de energia.

Portanto, o hábito de Rog em roer o galho de amoreira é a manifestação visível de uma adaptação complexa. Desde a composição química do esmalte até a biomecânica do desgaste dentário, cada detalhe permite que o castor utilize a vegetação rígida de seu ambiente como um recurso vital para sua sobrevivência.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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