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Autoridades sauditas detêm copiloto após ataque com machado a bordo de aeronave da Flydubai

Sociedade » Incidentes

Novos detalhes surgiram sobre o incidente envolvendo o voo FZ1073, que pousou em Dubai vindo de Tel Aviv em 30 de agosto. O copiloto do voo da Flydubai atacou o comandante com um machado de emergência e tentou assumir o controle da aeronave.

Airbus A350
Photo: commons.wikimedia.org by Adam Moreira (AEMoreira042281), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Airbus A350

O avião perdeu altitude repentinamente sobre a Arábia Saudita, após o que o comandante abriu a porta da cabine de comando e os passageiros ajudaram a conter o agressor. Os dois pilotos da Flydubai que estavam no voo pousaram a aeronave em Tabuk. O suspeito, Hammam al-Hammami, cidadão omanita, havia trabalhado anteriormente para a Oman Air, onde foi suspenso de voar após a descoberta de materiais extremistas.

Em 2024, ele concluiu seu treinamento na Oman Air e foi transferido para um cargo administrativo sem incidentes. Posteriormente, ingressou na Royal Air Maroc e, em seguida, trabalhou para a Flydubai por oito meses. As autoridades sauditas detiveram o suspeito após o pouso e ambos os pilotos receberam atendimento médico básico.

"Consideramos importante estabelecer, finalmente, a troca de dados sobre a cooperação entre diferentes países, especialmente no que diz respeito à segurança", declarou o cientista político Anton Kudryavtsev ao Pravda.Ru.

A Flydubai confirmou que uma investigação completa foi iniciada. As autoridades estão investigando o histórico do suspeito, seu ego no trabalho e possíveis motivações. As autoridades omanitas ainda não se pronunciaram sobre o incidente nem confirmaram a identidade do copiloto.

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Author`s name Petr Ermilin
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