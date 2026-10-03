Posição do braço durante medição da pressão arterial pode alterar diagnóstico de hipertensão

Ao medir a pressão arterial, a maioria das pessoas foca apenas nos números que aparecem no visor do aparelho. No entanto, a posição do braço durante o procedimento pode influenciar significativamente o resultado, podendo levar a leituras imprecisas que não refletem a realidade da saúde do paciente.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blood_pressure_measurement_(1).jpg by Víctor Santa María Исследование: неправильное положение руки заметно завышает давление

Pesquisadores da Johns Hopkins Medicine analisaram como diferentes posturas afetam os índices de pressão, comparando três cenários: o braço apoiado em uma mesa, o braço repousado sobre os joelhos e o braço pendurado ao longo do corpo. Os dados revelaram variações importantes nos números.

Quando o braço foi posicionado sobre os joelhos, a pressão sistólica (a "máxima") apresentou um aumento de quase 4 mmHg. O efeito foi ainda mais pronunciado quando o braço ficou pendurado ao longo do corpo, com a leitura subindo aproximadamente 6,5 mmHg.

Embora a diferença de alguns pontos pareça pequena, ela pode ter implicações clínicas. Sherri Liu, coordenadora de pesquisas em epidemiologia do Centro Welch na Universidade Johns Hopkins, explica que essa variação é suficiente para deslocar a classificação de um paciente de "normal" ou "pré-hipertensão" para o segundo estágio de hipertensão (por exemplo, elevando a leitura de 133 para 140 mmHg).

A precisão da medição é fundamental porque a hipertensão frequentemente não apresenta sintomas, tornando a aferição correta a única forma de detecção. Medições incorretas podem resultar em diagnósticos falsos e, consequentemente, no início de tratamentos medicamentosos desnecessários.

Mesmo em ambientes clínicos, as recomendações técnicas podem ser negligenciadas, como quando o paciente é posicionado em uma maca e deixa o braço sobre os joelhos ou o médico segura o braço no ar. Contrariando essas práticas, o padrão estabelecido pela American Heart Association (AHA) determina que o braço deve ter um apoio firme.

Para reduzir interferências e obter um resultado mais fidedigno, seja em casa ou na clínica, os seguintes pontos são recomendados:

Apoio: O braço deve estar posicionado sobre uma mesa ou outra superfície plana.

O braço deve estar posicionado sobre uma mesa ou outra superfície plana. Nível: O manguito deve estar alinhado à altura do coração.

O manguito deve estar alinhado à altura do coração. Postura: As costas devem estar apoiadas no encosto da cadeira, com os pés firmemente no chão e as pernas descruzadas.

As costas devem estar apoiadas no encosto da cadeira, com os pés firmemente no chão e as pernas descruzadas. Preparação: Recomenda-se urinar antes do teste, caminhar calmamente por alguns minutos e, em seguida, permanecer sentado em silêncio por 5 minutos.

Recomenda-se urinar antes do teste, caminhar calmamente por alguns minutos e, em seguida, permanecer sentado em silêncio por 5 minutos. Silêncio: Não falar nem utilizar o telefone durante a medição.

Os autores do estudo ressaltam que essas conclusões se aplicam a tonômetros automáticos; os resultados podem variar em outros tipos de aparelhos.

Tammy Brady, diretora médica do programa de hipertensão infantil no Children's Center da Johns Hopkins, enfatiza que os pacientes devem ser proativos e garantir que a medição seja feita corretamente, tanto em casa quanto no consultório, para evitar estresse desnecessário e tratamentos equivocados.