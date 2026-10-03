Universidade de Syracuse publica estudo sobre correlação entre temperatura e violência armada

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Syracuse, publicado na revista PLOS ONE, analisou a relação entre a temperatura ambiente e a incidência de violência com armas de fogo na cidade de Syracuse, Nova York. A análise compreendeu o intervalo temporal entre 2010 e 2022, período em que a cidade registrou uma média de quase dois incidentes de disparos de arma de fogo por dia.

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Para mensurar a influência do calor, a equipe utilizou quatro métricas distintas: a temperatura máxima diária, a temperatura aparente (que integra a umidade), o desvio em relação à norma térmica sazonal e a frequência de dias quentes consecutivos. Em análises isoladas, todas as quatro métricas apresentaram correlação estatística: para cada aumento de 1 grau Fahrenheit (aproximadamente 0,56 grau Celsius), a probabilidade de um incidente aumentava entre 1% e 2%.

Diferenciação de escalas e preditores

Ao aplicar a análise multidimensional — que avalia os indicadores simultaneamente para evitar redundâncias — os pesquisadores observaram que o fator determinante variava conforme a métrica de base utilizada. Quando a temperatura máxima absoluta foi incluída no modelo, ela se consolidou como o único preditor significativo: cada aumento de um desvio padrão nessa variável foi associado a um crescimento de 25% no número de incidentes. Nesse cenário, o desvio da norma sazonal não apresentou influência estatisticamente relevante.

Contudo, a dinâmica mudou ao substituir a temperatura absoluta pela temperatura aparente. Sob essa configuração, o único fator com significância estatística passou a ser o desvio em relação à temperatura normal da estação; nesse caso, o aumento de um desvio padrão elevou a incidência de violência em 12%.

Mecanismos de atribuição

Os autores propõem que a variação nos preditores indica a existência de mecanismos distintos de influência meteorológica sobre o comportamento humano. A temperatura absoluta estaria ligada ao estresse fisiológico e ao desconforto físico imediato. Já a influência do desvio em relação à norma sazonal sugere um impacto sobre hábitos sociais e estados psicológicos, possivelmente desencadeado pela natureza inesperada de mudanças bruscas nas condições térmicas.

O estudo, baseado em dados do Centro Nacional de Informações Ambientais dos Estados Unidos, também avaliou a sucessão de dias quentes (acima de 32°C), mas não encontrou correlação independente significativa, possivelmente devido à baixa frequência desses episódios na amostra analisada. A conclusão indica que a gestão de riscos de segurança pública requer a observação conjunta tanto de valores extremos quanto de anomalias sazonais, dado que ambos operam por canais de atribuição diferentes.