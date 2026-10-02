Fungo ataca fungo que matou formiga: cadeia biológica reescreve sobrevivência em Bornéu

Nas florestas de Bornéu, biólogos registraram um caso de hiperparasitismo: um fungo que utiliza outro fungo como hospedeiro, enquanto este último já havia colonizado o corpo de uma formiga. O fenômeno foi documentado no Vale de Danum por pesquisadores das Universidades da Malásia em Sabah e Tun Hussein Onn, sob a coordenação do micologista Jaya Silan Sathya Silan.

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A dinâmica biológica opera em cascata. O primeiro agente, um fungo do gênero Ophiocordyceps, infecta a formiga, assume o controle de seus tecidos e causa a morte do inseto. Em seguida, o Pleurocordyceps cornusynnemata se instala, utilizando a biomassa do primeiro fungo como substrato nutritivo e base estrutural para seu desenvolvimento.

O novo organismo apresenta morfologia semelhante a pequenos chifres ramificados. Para validar a descoberta, a equipe não se limitou à análise visual, realizando o sequenciamento de trechos do DNA (ITS e o gene TEF-1α). A comparação genética confirmou que se trata de um novo gênero evolutivo, e não de uma variação de espécies já conhecidas.

Além da nova espécie, o estudo, publicado na revista Phytotaxa, registrou a presença de P. aurantiaca e P. nipponica na Malásia, alterando o mapa de distribuição da família Polycephalomycetaceae. Esse grupo de fungos é especializado em atacar diversos hospedeiros, desde formigas até larvas de cigarras.

Embora a mecânica de sobrevivência pareça agressiva, a interação é altamente especializada. O hiperparasitismo ocorre estritamente entre microrganismos e insetos, sem risco de transmissão para mamíferos ou seres humanos. Da mesma forma, a aplicação desse fungo no controle de pragas agrícolas ou na farmacologia ainda é hipotética; a transição da observação biológica para a aplicação técnica exige testes bioquímicos e ecológicos para evitar impactos em espécies não-alvo.

O espécime típico foi depositado na coleção BORNEENSIS do Instituto de Biologia Tropical, servindo como referência taxonômica para futuras pesquisas em ecossistemas tropicais.