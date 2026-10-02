Insolvência da clínica Ovomcare: pacientes enfrentam perdas financeiras e incerteza sobre material genético

A insolvência da clínica de fertilidade Ovomcare, decretada a 25 de agosto pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, deixou um rastro de prejuízos que vão muito além da perda financeira. Com o encerramento do prazo de reclamação de créditos nesta terça-feira, 29 de setembro, a realidade dos pacientes torna-se gritante: dezenas de pessoas que pagaram a totalidade dos tratamentos antecipadamente — em alguns casos, valores superiores a 10 mil euros — encontram-se agora sem o dinheiro e sem a assistência médica prometida.

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O advogado José Gaspar Schwalbach, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, assumiu a representação de oito pacientes, muitas delas de nacionalidade britânica e não residentes em Portugal, facilitando a navegação num processo jurídico complexo e emocionalmente desgastante. Os pedidos de reembolso apresentados por este grupo totalizam mais de 143 mil euros, englobando pagamentos por tratamentos não realizados (cerca de 51 mil euros), custos adicionais suportados para continuar a terapia em outras clínicas e indemnizações por danos não patrimoniais.

Contudo, a esperança de recuperação destes valores é reduzida. Bruno da Costa Pereira, administrador da insolvência, alerta que a Ovomcare possui um património exíguo. Além disso, o equipamento da clínica, que poderia servir para ressarcir os credores, estaria em regime de leasing sob a titularidade da empresa-mãe alemã, a Ovomcare Gmbh, que também declarou falência.

A hierarquia legal do ressarcimento agrava a situação dos pacientes. De acordo com a lei, a prioridade de pagamento recai primeiro sobre os funcionários (eram 12 na Ovomcare), seguida pelo Fisco e pela Segurança Social. Os pacientes encontram-se no final da fila, com o mesmo estatuto de credores comuns, competindo com bancos de gâmetas (como o European Sperm Bank e a Aphrodite Egg Bank), sociedades de advogados e fornecedores de material clínico.

Para além do impacto financeiro, há a angústia biológica. Casos como o de Rachel Drasey e Anthony Jones ilustram a fragilidade do sistema: após investirem 9500 euros, foram informados via e-mail, numa sexta-feira à tarde, de que a clínica tinha falido, precisamente quando aguardavam a implantação do único embrião viável resultante do primeiro ciclo. O casal, tal como outros, viu-se subitamente num limbo sobre o destino do seu material genético.

Embora a regulamentação do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) exija a transferência de materiais biológicos em caso de encerramento — tendo os tanques de azoto líquido sido movidos para a Ava Clinic, em Lisboa -, a gestão da informação foi deficitária. Demorou um mês para que a documentação clínica chegasse à nova clínica, permitindo a identificação dos materiais. Vladimiro Silva, diretor executivo da Ava, revela que existem discrepâncias: há pacientes que pagaram por lotes de óvulos ou esperma que simplesmente não constam na lista recebida.

O caso poderá evoluir para o foro criminal. O advogado Schwalbach aponta que a Ovomcare continuou a angariar clientes, celebrar contratos e até a contratar pessoal quase até ao momento da insolvência, havendo relatos de tratamentos iniciados já após a apresentação do pedido de insolvência ao tribunal. Estas circunstâncias sugerem a possibilidade de uma "insolvência culposa".

A CEO da Ovomcare alemã, Felicia Von Reden, justificou o colapso por uma falha no financiamento esperado, alegando estar "devastada". No entanto, a discrepância entre a imagem de "estrela do empresariado" (citada pela Forbes) e a realidade dos pacientes que ficaram desamparados é profunda. Enquanto os fundos de capital de risco associados ao projeto (Merantix, Alpha Intelligence e Ananda Impact Ventures) se limitam a comunicados formais, os pacientes, sem resposta concreta, recorreram ao crowdfunding para tentar financiar a continuação dos seus sonhos de parentalidade, embora com pouco sucesso até ao momento.