Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Insolvência da clínica Ovomcare: pacientes enfrentam perdas financeiras e incerteza sobre material genético

Sociedade » Incidentes

A insolvência da clínica de fertilidade Ovomcare, decretada a 25 de agosto pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, deixou um rastro de prejuízos que vão muito além da perda financeira. Com o encerramento do prazo de reclamação de créditos nesta terça-feira, 29 de setembro, a realidade dos pacientes torna-se gritante: dezenas de pessoas que pagaram a totalidade dos tratamentos antecipadamente — em alguns casos, valores superiores a 10 mil euros — encontram-se agora sem o dinheiro e sem a assistência médica prometida.

Космический эмбрион
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Космический эмбрион

O advogado José Gaspar Schwalbach, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, assumiu a representação de oito pacientes, muitas delas de nacionalidade britânica e não residentes em Portugal, facilitando a navegação num processo jurídico complexo e emocionalmente desgastante. Os pedidos de reembolso apresentados por este grupo totalizam mais de 143 mil euros, englobando pagamentos por tratamentos não realizados (cerca de 51 mil euros), custos adicionais suportados para continuar a terapia em outras clínicas e indemnizações por danos não patrimoniais.

Contudo, a esperança de recuperação destes valores é reduzida. Bruno da Costa Pereira, administrador da insolvência, alerta que a Ovomcare possui um património exíguo. Além disso, o equipamento da clínica, que poderia servir para ressarcir os credores, estaria em regime de leasing sob a titularidade da empresa-mãe alemã, a Ovomcare Gmbh, que também declarou falência.

A hierarquia legal do ressarcimento agrava a situação dos pacientes. De acordo com a lei, a prioridade de pagamento recai primeiro sobre os funcionários (eram 12 na Ovomcare), seguida pelo Fisco e pela Segurança Social. Os pacientes encontram-se no final da fila, com o mesmo estatuto de credores comuns, competindo com bancos de gâmetas (como o European Sperm Bank e a Aphrodite Egg Bank), sociedades de advogados e fornecedores de material clínico.

Para além do impacto financeiro, há a angústia biológica. Casos como o de Rachel Drasey e Anthony Jones ilustram a fragilidade do sistema: após investirem 9500 euros, foram informados via e-mail, numa sexta-feira à tarde, de que a clínica tinha falido, precisamente quando aguardavam a implantação do único embrião viável resultante do primeiro ciclo. O casal, tal como outros, viu-se subitamente num limbo sobre o destino do seu material genético.

Embora a regulamentação do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) exija a transferência de materiais biológicos em caso de encerramento — tendo os tanques de azoto líquido sido movidos para a Ava Clinic, em Lisboa -, a gestão da informação foi deficitária. Demorou um mês para que a documentação clínica chegasse à nova clínica, permitindo a identificação dos materiais. Vladimiro Silva, diretor executivo da Ava, revela que existem discrepâncias: há pacientes que pagaram por lotes de óvulos ou esperma que simplesmente não constam na lista recebida.

O caso poderá evoluir para o foro criminal. O advogado Schwalbach aponta que a Ovomcare continuou a angariar clientes, celebrar contratos e até a contratar pessoal quase até ao momento da insolvência, havendo relatos de tratamentos iniciados já após a apresentação do pedido de insolvência ao tribunal. Estas circunstâncias sugerem a possibilidade de uma "insolvência culposa".

A CEO da Ovomcare alemã, Felicia Von Reden, justificou o colapso por uma falha no financiamento esperado, alegando estar "devastada". No entanto, a discrepância entre a imagem de "estrela do empresariado" (citada pela Forbes) e a realidade dos pacientes que ficaram desamparados é profunda. Enquanto os fundos de capital de risco associados ao projeto (Merantix, Alpha Intelligence e Ananda Impact Ventures) se limitam a comunicados formais, os pacientes, sem resposta concreta, recorreram ao crowdfunding para tentar financiar a continuação dos seus sonhos de parentalidade, embora com pouco sucesso até ao momento.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mulher
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
Mulher
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
Jeans apertado: a transição do remendo invisível para a alteração estrutural
Mulher
Jeans apertado: a transição do remendo invisível para a alteração estrutural
Mais populares
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade

Interrupção de polímeros, massagem na matriz e barreira contra detergentes

Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Alpine A110 sai de linha: o que observar ao comprar um usado
Alpine A110 sai de linha: o que observar ao comprar um usado
Como escolher a cobertura de janelas para ampliar espaços pequenos
Tubarões-de-barbatanas-pretas localizam fontes de som com precisão a até 74 metros
Os EUA estão investindo US$ 7 bilhões na Argentina: O que Trump ganha com sua aliança com Milei Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili
Concentração de sabores e estabilização: a técnica de cozimento lento para conserva de beringela
Elefante ataca turista russa em tuk-tuk no Sri Lanka
Tanque maior que surpreende: diesel das Silverado e Sierra agora vai muito além
Tanque maior que surpreende: diesel das Silverado e Sierra agora vai muito além
últimos materiais
República de Altai atrai 2,8 milhões de turistas após salto na formalização do setor
Insolvência da clínica Ovomcare: pacientes enfrentam perdas financeiras e incerteza sobre material genético
Órgãos transplantados sincronizam idade biológica com a do receptor
Mutação em gene único: correção sob medida pode transformar tratamento de pacientes raros
Trump acelera queda de preços antes das urnas: França e Alemanha recebem ultimato
Protocolo de cinco movimentos fortalece estabilidade da região dorsal em casa
Pata do animal reage com força: uma margem errada transforma rotina em trauma
Como limpar a base e o reservatório do ferro de passar
O vestido cinza: da neutralidade corporativa ao protagonismo do design
Governo dos EUA destina US$ 1 milhão para campanha contra atuação do STF
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.