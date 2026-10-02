Órgãos transplantados sincronizam idade biológica com a do receptor

Uma descoberta de pesquisadores da Harvard Medical School sugere que órgãos transplantados podem sincronizar sua idade biológica com a do novo receptor. O estudo, publicado como pré-print na revista Nature, questiona a rigidez dos critérios de idade atualmente utilizados na seleção de corações para transplante.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человеческое сердце

A equipe liderada por Jesse Poganik utilizou a técnica dos "relógios epigenéticos" — que avaliam a idade biológica dos tecidos por meio de modificações químicas no DNA — para monitorar corações transplantados entre camundongos de diferentes idades. Os dados revelaram que o estado do órgão é diretamente influenciado pelo ambiente do organismo hospedeiro:

Corações velhos, ao serem transplantados para indivíduos jovens, apresentaram sinais de rejuvenescimento biológico.

Corações jovens, quando inseridos em organismos idosos, passaram a envelhecer em ritmo acelerado.

Os cientistas também observaram a atividade das mitocôndrias. Nos corações velhos transplantados para camundongos jovens, houve um aumento na atividade de genes responsáveis pelo metabolismo energético, indicando uma recuperação parcial das funções teciduais.

Para validar se esse fenômeno ocorre em humanos, os autores analisaram dados de biópsias cardíacas de 11 pacientes. A análise confirmou que o nível de envelhecimento biológico do transplante está estreitamente correlacionado com a idade da pessoa que recebeu o órgão. Além disso, o estudo de centenas de outros casos clínicos mostrou que indicadores de saúde do receptor, como a resistência física e o consumo máximo de oxigênio (VO2 max), dependem mais da idade do paciente do que da idade do doador.

Segundo Jesse Poganik, autor principal do estudo, os resultados indicam que o ambiente sistêmico de um organismo jovem é capaz de reverter alguns aspectos do envelhecimento biológico, embora outras alterações possam permanecer irreversíveis.

A conclusão central do trabalho é que a idade do doador pode não ser um fator tão crítico quanto se acreditava anteriormente. Diante da escassez global de órgãos, a possibilidade de utilizar corações de doadores mais velhos poderia ampliar as chances de sobrevivência de muitos pacientes. No entanto, os pesquisadores ressaltam que a pesquisa ainda está em fase de discussão científica e que, embora o ambiente hormonal e sanguíneo jovem possa "estimular" um órgão velho, não é possível apagar completamente as marcas do tempo nos tecidos.