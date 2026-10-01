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Como o cuco consegue migrar para a África sem nunca ter tido pais da mesma espécie

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A sobrevivência do cuco começa com um isolamento biológico absoluto. O filhote nasce em ninhos alheios, é alimentado por pais adotivos de outras espécies e jamais tem contato com seus progenitores. No entanto, ao chegar o outono, esse jovem pássaro, sem qualquer guia ou experiência prévia, inicia sozinho uma migração de milhares de quilômetros rumo à África. Dados de rastreamento via satélite indicam que esse deslocamento não é fruto do acaso, mas a execução de um mecanismo inato complexo.

Кукушка у гнезда
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кукушка у гнезда

A ausência de tutores é a regra para a espécie. Espécies como a felosa ou a eriçinha alimentam o intruso, mas não podem transmitir-lhe a "rota" migratória; as trajetórias dos hospedeiros costumam ser diferentes e, muitas vezes, seus destinos de inverno são bem mais próximos do local de reprodução do que os do cuco.

Nem mesmo os adultos da própria espécie auxiliam os jovens. Pesquisas no norte da Europa revelam que os cucos jovens partem mais tarde que os veteranos e, inicialmente, seguem trajetórias distintas. Exemplos de aves marcadas na Finlândia mostram que os jovens se deslocaram primeiro para sudoeste, enquanto os adultos seguiram seus próprios corredores habituais. Mesmo com essas divergências iniciais, os jovens atingiram o objetivo: um dos espécimes monitorados chegou sozinho ao noroeste de Angola.

A hipótese biológica é que o cérebro do cuco não armazena um mapa geográfico detalhado, mas sim um conjunto de instruções programadas. Esse código define a janela temporal do "inquietação migratória", o vetor de movimento, a duração do voo em um curso específico e os momentos de mudança de direção.

A jornada não é linear. As aves precisam contornar barreiras geográficas, fazer escalas para descanso e cruzar desertos. Diferentes populações possuem corredores específicos: cucos britânicos, por exemplo, utilizam rotas variadas pela Europa que convergem invariavelmente para a África Central.

Um ponto crítico para a ornitologia é a capacidade de correção de curso. Em experimentos onde jovens e adultos foram transportados para 1.800 quilômetros a leste de sua rota habitual, observou-se que mesmo as aves inexperientes ajustaram a trajetória para retornar ao caminho correto. Isso demonstra que a espécie não possui apenas uma "bússola" que aponta para uma direção fixa, mas um sistema de navegação capaz de determinar a posição relativa no espaço.

Acredita-se que esse sistema funcione através da combinação de sinais: o campo magnético terrestre, a posição do sol e das estrelas e referências visuais da paisagem. A programação inata fornece a base, que é refinada conforme a ave interage com o ambiente real.

Após a primeira invernada, o comportamento muda. O cuco adulto soma às instruções genéticas a memória visual e a experiência de navegação, permitindo reações mais flexíveis a condições climáticas ou desvios de rota. Ao contrário de gansos ou grous, que aprendem a migrar seguindo líderes, o cuco depende exclusivamente da herança biológica. A evolução resolveu a falta de transmissão social de conhecimento através de algoritmos de navegação e relógios biológicos rígidos, integrados ao DNA da espécie.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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