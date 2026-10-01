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Por que ursos recuam diante de gatos: a influência do olfato e da herança evolutiva

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O comportamento dos gatos domésticos, desde a mania de dormir no colo até as corridas noturnas, é reflexo de uma anatomia específica e de instintos de predador que permanecem ativos mesmo em ambientes urbanos.

Медведь испугался домашней кошки
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь испугался домашней кошки

Um exemplo curioso ocorre em encontros entre gatos e ursos na natureza: há registros de ursos que recuam ou fogem ao notar a presença de um felino pequeno. Esse comportamento não é fruto de um cálculo racional do urso, mas de uma resposta sensorial. Como os ursos dependem fortemente do olfato, o cheiro de um gato dispara um sinal de alerta. Biologicamente, isso remete a uma herança evolutiva, já que os ancestrais dos felinos, como os tigres-dentes-de-sabre, eram predadores capazes de ameaçar grandes mamíferos.

A relação entre gatos e humanos começou há cerca de 10 mil anos, no Oriente Médio. O processo foi pragmático: com o surgimento da agricultura, estoques de grãos atraíram roedores, que por sua vez atraíram gatos. Os felinos se estabeleceram perto das comunidades humanas para caçar, e as pessoas aceitaram a presença deles para proteger as colheitas. Mais tarde, no Egito Antigo, essa função utilitária transformou-se em veneração, elevando o status do animal a um nível sagrado, onde a morte de um gato podia gerar luto profundo e rituais específicos, como a raspagem das sobrancelhas pelos donos.

A expansão global dos gatos ocorreu em etapas: chegaram à Rússia por volta do século VI ou VII e às Américas apenas no século XVI, trazidos por europeus. Hoje, a população global estima-se em 600 milhões de indivíduos.

No Japão, a chegada dos gatos no século VI restringiu-os inicialmente à nobreza e à corte imperial. Esse contexto de exclusividade alimentou mitos, como a lenda do bakeneko - um gato que, ao atingir nove anos, transformaria-se em um demônio de cauda bifurcada, capaz de assumir forma humana, sendo identificável apenas pelas pupilas verticais.

A agilidade física do gato é resultado de uma estrutura óssea particular. Com 250 ossos (contra 206 nos humanos) e uma coluna extremamente flexível, eles possuem uma mobilidade superior. Um ponto crucial é a ausência de clavículas rígidas, o que permite que o gato passe por qualquer abertura onde caiba a sua cabeça.

A percepção sensorial também opera em frequências diferentes das nossas. Enquanto o ouvido humano capta sons até 20 kHz, os gatos alcançam 65 kHz, o que lhes permite ouvir a comunicação ultrassônica de roedores. Além disso, 32 músculos controlam a movimentação das orelhas, permitindo giros de até 180 graus para localizar a origem exata de um ruído.

Algumas raças carregam histórias específicas. O Chartreux, por exemplo, é a base real para o personagem do "Gato de Botas". Na França medieval, eram valorizados pela resistência e pelagem densa, embora tenham sido usados tanto para controle de pragas quanto para a produção de peles. Atualmente, a raça é patrimônio nacional francês.

A diversidade atual, com cerca de 200 raças, é fruto de mutações genéticas. O Lykoi apresenta pelagem irregular que lembra lobisomens, enquanto o Munchkin, surgido na década de 1980, possui patas curtas devido a uma mutação espontânea.

Observar esses fatores biológicos e históricos permite que o tutor compreenda que o gato não "age por malícia" ou "estranheza", mas responde a gatilhos ambientais e instintos inerentes à espécie. A melhor forma de conviver com esses predadores domésticos é adaptar o ambiente às suas necessidades, evitando punições e focando no enriquecimento ambiental.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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