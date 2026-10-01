Elefante ataca turista russa em tuk-tuk no Sri Lanka

Uma turista russa foi atacada por um elefante selvagem enquanto viajava em um tuk-tuk no Sri Lanka. O animal bloqueou a via e tentou arrancar a mochila da passageira, que carregava frutas, dinheiro e documentos.
A mulher tentou segurar a bolsa, mas o elefante a agarrou e a lançou ao chão. A queda resultou em ferimentos no braço, nas costas e nos olhos. Segundo a seguradora Rosgosstrakh, a vítima precisou de assistência médica, embora a empresa não tenha detalhado o estado atual de saúde da turista.
Encontros agressivos com animais silvestres têm ocorrido inclusive em áreas urbanas. Recentemente, em Varsóvia, uma moradora foi atacada por um javali selvagem enquanto passeava com seu cachorro. O animal a derrubou contra um meio-fio de concreto.
A mulher foi diagnosticada no hospital com uma fratura com deslocamento no osso ilíaco. Médicos indicam que esse tipo de lesão exige um longo período de reabilitação.
Para reduzir riscos em áreas onde habitam animais silvestres, recomenda-se:
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A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.