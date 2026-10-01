Tubarões-de-barbatanas-pretas localizam fontes de som com precisão a até 74 metros

O oceano não é um ambiente silencioso, e a capacidade de detecção sonora dos tubarões é mais sofisticada do que se imaginava. Biólogos da Universidade Atlântica da Flórida demonstraram que esses predadores não apenas captam sons a longas distâncias, mas localizam a fonte do ruído com precisão imediata.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Стая акул под водой

Para testar essa percepção, a equipe do professor Steven Kajiura instalou alto-falantes subaquáticos na costa da Flórida. O monitoramento foi feito via drones, permitindo observar o comportamento dos animais sem a interferência humana direta. Os pesquisadores transmitiram dois tipos de estímulos: sinais de baixa frequência (entre 100 e 800 Hz), que mimetizam vibrações naturais do oceano, e sons de alta frequência, usados como controle.

Os resultados focaram nos tubarões-de-barbatanas-pretas. Os animais detectaram e reagiram a ruídos a até 74 metros de distância. Ao ouvirem as frequências baixas, os tubarões alteravam a rota abruptamente em direção ao som. Já os estímulos de alta frequência foram ignorados, o que confirma que a audição da espécie é sintonizada seletivamente para faixas específicas.

Essa eficiência auditiva é notável devido à anatomia do animal. Diferente da maioria dos peixes ósseos, os tubarões não possuem bexiga natatória, que normalmente atua como um ressonador de ondas sonoras. Em vez disso, eles utilizam estruturas complexas no ouvido interno para captar a aceleração de partículas na água, e não apenas a pressão sonora.

Esse mecanismo biológico permite que o predador se oriente em águas turvas ou na escuridão total, sentindo a aproximação de presas ou ameaças a dezenas de metros. O padrão observado indica que a poluição sonora causada por barcos, jet skis e obras costeiras impacta o comportamento desses animais de forma mais profunda do que se supunha, interferindo em suas rotas de migração e na interação com o ambiente costeiro.