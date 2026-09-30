Japão realiza primeiro implante mundial de curativo cardíaco feito com células-tronco

Cirurgi da Universidade de Osaka realizaram o primeiro implante mundial de um "curativo cardíaco" feito a partir de células-tronco induzidas (iPS). O procedimento foi feito em uma paciente de 50 anos com insuficiência cardíaca grave após um infarto.

Photo: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кардиохирурги выполняют операцию

A cirurgia durou 50 minutos. A paciente apresenta quadro estável e a previsão de alta é para o próximo mês. A tecnologia foi desenvolvida pela Qualips, empresa ligada ao centro científico da universidade.

O dispositivo, chamado ReHeart, consiste em uma lâmina fina de cardiomiócitos — células do músculo cardíaco. Essas células são cultivadas em laboratório a partir de células-tronco induzidas que, via compostos químicos, podem se transformar em diferentes tecidos.

Ao ser fixado no órgão lesionado, o curativo atua na estimulação de novos vasos sanguíneos, na estabilização ou recuperação parcial da função de bombeamento do coração e na prevenção da degradação do miocárdio.

Em março, o Ministério da Saúde do Japão aprovou o uso do ReHeart para pacientes com cardiomiopatia isquêmica grave, condição em que a falta de suprimento sanguíneo enfraquece o músculo cardíaco.

O uso de células iPS é uma linha estratégica da medicina japonesa desde 2012, quando Shinya Yamanaka recebeu o Nobel por descobrir o método de reprogramar células comuns em células-tronco. O método permite o cultivo de tecidos para diversos órgãos internos.