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Japão realiza primeiro implante mundial de curativo cardíaco feito com células-tronco

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Cirurgi da Universidade de Osaka realizaram o primeiro implante mundial de um "curativo cardíaco" feito a partir de células-tronco induzidas (iPS). O procedimento foi feito em uma paciente de 50 anos com insuficiência cardíaca grave após um infarto.

Кардиохирурги выполняют операцию
Photo: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кардиохирурги выполняют операцию

A cirurgia durou 50 minutos. A paciente apresenta quadro estável e a previsão de alta é para o próximo mês. A tecnologia foi desenvolvida pela Qualips, empresa ligada ao centro científico da universidade.

O dispositivo, chamado ReHeart, consiste em uma lâmina fina de cardiomiócitos — células do músculo cardíaco. Essas células são cultivadas em laboratório a partir de células-tronco induzidas que, via compostos químicos, podem se transformar em diferentes tecidos.

Ao ser fixado no órgão lesionado, o curativo atua na estimulação de novos vasos sanguíneos, na estabilização ou recuperação parcial da função de bombeamento do coração e na prevenção da degradação do miocárdio.

Em março, o Ministério da Saúde do Japão aprovou o uso do ReHeart para pacientes com cardiomiopatia isquêmica grave, condição em que a falta de suprimento sanguíneo enfraquece o músculo cardíaco.

O uso de células iPS é uma linha estratégica da medicina japonesa desde 2012, quando Shinya Yamanaka recebeu o Nobel por descobrir o método de reprogramar células comuns em células-tronco. O método permite o cultivo de tecidos para diversos órgãos internos.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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