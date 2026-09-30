Manutenção no sistema de vácuo deixa banheiros do Oasis of the Seas inoperantes

Passageiros do navio Oasis of the Seas, da Royal Caribbean, foram avisados de que os banheiros de algumas áreas da embarcação ficarão inoperantes nesta quarta-feira, 30 de setembro. A interrupção ocorre devido a uma manutenção no sistema de vácuo responsável pelo escoamento.
Os trabalhos técnicos foram divididos em dois turnos de duas horas: das 10h às 12h e das 13h às 15h. A empresa agendou a operação para coincidir com a parada em Nassau, nas Bahamas, período em que a maioria dos turistas deve estar em terra e não nas cabines.
Apesar do aviso, a abrangência da falha gera dúvidas. Relatos de passageiros em redes sociais indicam que apenas residentes de certos decks, como o 11 e o 12, receberam a notificação, enquanto passageiros do 6º e 14º decks não foram informados.
Este problema não é inédito no navio. Uma falha idêntica, com as mesmas janelas de horário, foi registrada na embarcação em julho de 2026. A companhia não detalhou se a intervenção atual é uma manutenção preventiva ou o reparo de um problema crônico.
O itinerário atual, um cruzeiro de 7 dias pelas Bahamas, já apresenta alterações logísticas. Devido a uma forte tempestade de nordeste, o navio partiu de Nova York com atraso e cancelou a escala em Port Canaveral. As paradas em Nassau e na ilha privada CocoCay seguem confirmadas.
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A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.