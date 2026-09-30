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Manutenção no sistema de vácuo deixa banheiros do Oasis of the Seas inoperantes

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Passageiros do navio Oasis of the Seas, da Royal Caribbean, foram avisados de que os banheiros de algumas áreas da embarcação ficarão inoperantes nesta quarta-feira, 30 de setembro. A interrupção ocorre devido a uma manutenção no sistema de vácuo responsável pelo escoamento.

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Photo: commons.wikimedia.org by カテキン, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Os trabalhos técnicos foram divididos em dois turnos de duas horas: das 10h às 12h e das 13h às 15h. A empresa agendou a operação para coincidir com a parada em Nassau, nas Bahamas, período em que a maioria dos turistas deve estar em terra e não nas cabines.

Apesar do aviso, a abrangência da falha gera dúvidas. Relatos de passageiros em redes sociais indicam que apenas residentes de certos decks, como o 11 e o 12, receberam a notificação, enquanto passageiros do 6º e 14º decks não foram informados.

Este problema não é inédito no navio. Uma falha idêntica, com as mesmas janelas de horário, foi registrada na embarcação em julho de 2026. A companhia não detalhou se a intervenção atual é uma manutenção preventiva ou o reparo de um problema crônico.

O itinerário atual, um cruzeiro de 7 dias pelas Bahamas, já apresenta alterações logísticas. Devido a uma forte tempestade de nordeste, o navio partiu de Nova York com atraso e cancelou a escala em Port Canaveral. As paradas em Nassau e na ilha privada CocoCay seguem confirmadas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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