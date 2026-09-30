Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas

No Reserva Dauria, na região da Transbaicália, está sendo construído um centro fixo de reabilitação para manuls (gatos-de-pallas). O complexo de recintos, localizado na área de Adon-Chelon, terá capacidade para 10 animais e faz parte de um programa de recuperação da população local, financiado por uma bolsa do Fundo da Natureza do Presidente no valor de 16 milhões de rublos.

Photo: commons.wikimedia.org by Sander van der Wel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Манул

A estrutura, com custo de 2,5 milhões de rublos, possui 25 metros de comprimento, 12 de largura e 3 de altura. O projeto prevê 10 boxes individuais conectados por um corredor comum, evitando a convivência forçada entre os felinos.

O projeto técnico foi adaptado ao clima rigoroso da estepe da Dauria: a construção deve resistir a ventos de até 100 km/h e cargas de neve de 150 kg/m². Cada animal terá um abrigo isolado termicamente e impermeabilizado, equipado com um vestíbulo. As paredes serão feitas de malha galvanizada e contarão com janelas de observação. A entrega da obra está prevista para 20 de novembro.

Os recintos são uma etapa de um projeto de 18 meses. A estratégia de monitoramento e proteção da espécie inclui:

O centro de reabilitação com laboratório e recintos;

30 armadilhas fotográficas com análise via inteligência artificial para monitorar a população selvagem;

15 abrigos artificiais instalados em maio de 2026.

A necessidade de abrigos artificiais decorre da topografia da região. O manul consta no Livro Vermelho da Federação Russa e na lista da IUCN como espécie próxima de vulnerável. Na Transbaicália, a escassez de rochas e depósitos pedregos deixa os gatos expostos em campo aberto, onde se tornam presas fáceis para raposas e aves de rapina, já que a espécie não possui velocidade para fugas em longas distâncias.

A transição de recintos temporários para uma infraestrutura fixa muda a escala da intervenção: o objetivo deixa de ser apenas o socorro pontual a indivíduos feridos e passa a ser a manutenção de uma base permanente para a recuperação da população. Em 2016, a reserva realizou a reintrodução de sete manuls mantidos temporariamente; agora, o novo centro funcionará como um nó permanente na rede de reabilitação da região.