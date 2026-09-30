Voo FZ1073 da Flydubai: copiloto omanita ataca capitão dos Emirados e tenta derrubar avião

Na manhã de 30 de setembro de 2026, um dos pilotos a bordo do voo FZ1073 da Flydubai, que fazia a rota Dubai-Tel Aviv, tentou assumir o controle da aeronave. As agências de inteligência israelenses agora classificam essa tentativa como um ataque terrorista.

Photo: commons.wikimedia.org by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ FlyDubai самолет A6-FEF

O Canal 9 de Israel negou a teoria de que os pilotos do voo da Flydubai eram um russo e um ucraniano. De acordo com novas informações, o copiloto que realizou o ataque é um cidadão omanita e o capitão ferido é um cidadão dos Emirados Árabes Unidos.

O piloto suspeito do incidente está sendo interrogado, segundo o Canal 12 da televisão israelense.

O avião, que transportava 174 passageiros (incluindo 27 crianças), fez um pouso de emergência no Aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita; todos estão a salvo.

De acordo com relatos da mídia, a situação foi a seguinte: enquanto sobrevoava a Jordânia, o avião repentinamente iniciou uma descida acentuada, perdendo mais de 5.000 metros em apenas 29 segundos. Às 05h31 UTC, a tripulação transmitiu o código geral de emergência 7700 e, alguns minutos depois, o código 7500, que significa "interferência ilegal" ou sequestro de uma aeronave.

De acordo com depoimentos de passageiros e a investigação, o copiloto atacou o capitão e o esfaqueou com um canivete, tentando derrubar o avião.

Ao ouvirem gritos e perceberem a queda da aeronave, um grupo de passageiros israelenses sentados nas primeiras fileiras, juntamente com comissários de bordo, conseguiu arrombar a porta da cabine de comando. Eles subjugaram o agressor e ajudaram o capitão ferido a retomar o controle dos comandos. Um médico a bordo prestou assistência médica de emergência ao piloto ferido. Alegadamente, havia uma tripulação adicional a bordo, pilotando o avião como civis. Foram eles que assumiram o controle da aeronave e a trouxeram de volta a uma posição nivelada após o incidente. Uma das principais teorias atuais das agências de aplicação da lei é uma tentativa de suicídio por um dos pilotos, que poderia ter sido motivada por terrorismo.

Após o alerta de sequestro ser emitido e o contato com a aeronave ser temporariamente perdido, a Força Aérea Israelense acionou caças. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e os chefes das Forças de Defesa de Israel, do Shin Bet e do Mossad realizaram uma reunião de segurança de emergência.

A resposta oficial da Flydubai permanece extremamente contida e diplomática. A companhia aérea está se esforçando para minimizar o pânico, evitando linguagem dura sobre um "ataque terrorista" ou "ataque" e classificando oficialmente o incidente como um "incidente intravoo".