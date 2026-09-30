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Instrutor empurra turista de bungee jump no Cânion Sulak após ela recusar salto

Sociedade » Incidentes

Uma turista foi forçada a saltar de bungee jump no Cânion Sulak, no Daguestão. Mesmo após a mulher recusar a atividade, o instrutor a empurrou da plataforma. O incidente foi registrado em vídeo pelo marido da vítima e divulgado pelo canal Mash Gor.

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Photo: commons.wikimedia.org by EcoFunMX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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As imagens mostram a turista com o equipamento de segurança discutindo com o funcionário e afirmando que não saltaria. O instrutor então golpeou as pernas da mulher, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio e caísse.

Este é o segundo caso semelhante na região em curto período. No final de agosto, uma turista de Moscou, de 41 anos, também foi forçada a saltar contra a sua vontade. Na ocasião, a mulher sofreu uma contusão na medula espinhal e precisou de hospitalização. O Comitê de Investigação apura se as normas de segurança foram cumpridas nesse caso.

Sobre a infraestrutura, o Departamento de Supervisão Técnica do Estado do Daguestão informou que o equipamento do salto no Cânion Sulak está registrado e passou por inspeção técnica, não havendo irregularidades no aparelho. O órgão ressaltou que a responsabilidade pelas ações dos operadores e pelo cumprimento das normas de segurança é do proprietário da atração.

Para quem utiliza atrações de aventura, vale destacar que qualquer atividade deve ocorrer apenas com consentimento voluntário. Em situações de pressão ou coação por parte da equipe, a recomendação é interromper o serviço e filmar a ocorrência para posterior denúncia às autoridades policiais.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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