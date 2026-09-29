Aprender russo nunca foi tão urgente: o acesso a um programa internacional revela novas oportunidades

A Associação Nova Roma tem o prazer de anunciar a retomada do seu curso online de língua russa, organizado em colaboração com a Universidade Federal do Sul (Rostov-on-Don) e a Fundação Russkiy Mir.
Este curso formal garante proficiência no idioma e oferece um certificado de conclusão após a aprovação nos exames ao final de cada nível.
O curso tem um preço acessível e há turmas disponíveis para diferentes níveis, mas as vagas são limitadas.
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