Aprender russo nunca foi tão urgente: o acesso a um programa internacional revela novas oportunidades

A Associação Nova Roma tem o prazer de anunciar a retomada do seu curso online de língua russa, organizado em colaboração com a Universidade Federal do Sul (Rostov-on-Don) e a Fundação Russkiy Mir.

Photo: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Учебник и школьные принадлежности

Este curso formal garante proficiência no idioma e oferece um certificado de conclusão após a aprovação nos exames ao final de cada nível.

O curso tem um preço acessível e há turmas disponíveis para diferentes níveis, mas as vagas são limitadas.

Inscreva-se: