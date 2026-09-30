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O risco de ser 'marcado' por corvos: como funciona a memória dessas aves

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Imagine caminhar por um campus universitário e ser subitamente alvo de gritos e mergulhos de um grupo de corvos. Para quem não conhece a espécie, a reação parece aleatória, mas para as aves, pode ser uma resposta calculada a um rosto específico. Corvos possuem a capacidade de identificar indivíduos humanos e reter a memória de experiências negativas por anos, transformando um encontro casual em um alerta para toda a comunidade.

Ворон
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
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Um estudo de cinco anos conduzido por pesquisadores da Universidade de Washington, incluindo Heather Cornell, John Marzulli e Shannon Pecoraro, investigou esse fenômeno. A equipe utilizou máscaras de borracha para simular a presença de pessoas perigosas. No início do experimento, voluntários mascarados capturaram 40 aves para anilhagem. Embora a captura tenha sido rápida, a reação do bando foi imediata: gritos intensos e voos circulares sobre os capturadores.

O teste de memória revelou que as aves anilhadas reconheceram a "máscara perigosa" em 91,3% dos casos, reagindo com alarde sempre que o observador passava. O dado mais relevante, porém, foi a propagação do medo. Aves que nunca haviam sido capturadas passaram a atacar a máscara após observarem a reação de seus semelhantes. No campus, a porcentagem de corvos que reconheciam o rosto hostil saltou de 3% para 66%.

Essa transmissão de informações não ocorre apenas entre adultos. O comportamento pode ser herdado por observação: filhotes que viram os pais reagirem agressivamente a determinada máscara passaram a repetir o padrão. Em 7 de 11 famílias monitoradas, a prole identificou corretamente o alvo do conflito dos pais, mesmo sem ter tido contato direto com a ameaça.

Casos reais reforçam essa tendência. Na Índia, um homem tornou-se alvo de ataques diários de corvos após um filhote morrer em suas mãos enquanto ele tentava socorrê-lo. As aves podem ter interpretado a ação como agressão, resultando em comportamentos hostis persistentes contra o indivíduo.

Além da memória social, a inteligência desses pássaros se manifesta na resolução de problemas complexos. Pesquisas da Universidade Estatal de Moscou mostraram que corvos cinzentos conseguem criar ferramentas baseadas em imagens mentais. Em testes, as aves rasgaram pedaços de papel com cores e tamanhos específicos para obter recompensas, demonstrando a capacidade de diferenciar cores, como azul e amarelo, para atingir um objetivo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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