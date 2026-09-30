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Estrutura da framboesa facilita acúmulo de protozoários e impurezas

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A estrutura da framboesa, repleta de dobras e reentrâncias, facilita o acúmulo de poeira, microrganismos e outras impurezas. Por isso, a lavagem rigorosa é necessária, seja para frutas compradas em mercados ou colhidas em hortas caseiras.

Малина
Photo: unsplash.com by Glen Carrie is licensed under Free to use under the Unsplash License
Малина

Um estudo realizado em 2022 em mercados da Noruega identificou a presença de protozoários patogênicos na superfície de frutas vermelhas. Foram encontrados vestígios de Toxoplasma gondii, Cyclospora cayetanensis e Cryptosporidium spp. Este último foi detectado com maior frequência em framboesas e morangos. A ingestão do Cryptosporidium pode causar criptosporidiose, condição que tem a diarreia como sintoma típico.

Para verificar a presença de larvas de moscas-das-frutas (drosófilas) na polpa madura, pode-se utilizar uma solução de água com sal (uma colher de sopa de sal para cada xícara de água). Ao mergulhar as frutas nessa mistura, as larvas tendem a subir para a superfície.

O congelamento não esteriliza o alimento. Na Europa, houve registros de surtos de norovírus associados ao consumo de misturas de frutas congeladas, já que esse vírus resiste a baixas temperaturas. A infecção por norovírus manifesta-se através de sintomas de intoxicação alimentar, como vômitos, diarreia e dores abdominais.

Para reduzir riscos, recomenda-se a seguinte sequência de preparo:

  • Selecionar as frutas, removendo folhas, detritos e frutos danificados;
  • Lavar sob água corrente fria;
  • No caso de frutas congeladas, o enxágue é insuficiente para neutralizar vírus como o norovírus. Nesses casos, é necessário ferver o produto por pelo menos um minuto.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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