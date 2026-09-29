Baixa diversidade genética coloca raposa-do-ártico da Ilha Medny em risco de extinção

População isolada há 80 mil anos, a raposa-do-ártico da Ilha Medny (Vulpes beringensis semenovi) enfrenta um risco iminente de extinção. O endemismo russo, que apresenta massa corporal entre 40% e 60% maior que a de seus parentes continentais, tornou-se refém da própria genética e da fragilidade do habitat.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктическая лиса

A vulnerabilidade da espécie é extrema. Uma análise de DNA mitocondrial realizada em 2008 revelou que indivíduos testados pertenciam a um único haplótipo, com genes do complexo principal de histocompatibilidade idênticos. Na prática, essa homogeneidade genética significa que qualquer patógeno capaz de infectar um único animal representa uma ameaça letal para toda a população.

O impacto disso ficou evidente em agosto de 1976. Uma expedição biológica da Universidade Estatal de Moscou registrou a morte em massa de filhotes devido a uma epizootia de sarna, causada pelo ácaro Otodectes cynotis - introduzido na ilha por cães de caçadores. O resultado foi drástico: a população caiu de cerca de 1.000 indivíduos para menos de 120 em apenas dois anos.

Embora a população tenha se estabilizado temporariamente, a crise alimentar recente agravou a situação. Entre 2018 e 2020, houve queda na quantidade de aves e mamíferos marinhos, a base alimentar dos canídeos. Em 2024, apenas 20% das tocas anteriormente catalogadas permaneciam habitadas.

Para evitar o colapso total, a fundação "Natureza e Pessoas" iniciou uma intervenção de curto prazo em 2024 e 2025, transportando quase uma tonelada de ração para a ilha e tratando animais infectados por sarna. No entanto, alimentação artificial é uma medida de bem-estar imediato, não uma solução de conservação populacional.

A estratégia de sobrevivência a longo prazo agora depende de um reserve genético externo. Curiosamente, a salvação pode vir do Japão. Em 1916, 30 raposas de Medny foram levadas para as ilhas Ushishir e Matura. Estudos de 2010 confirmaram que os descendentes em Ushishir, embora mantenham a linhagem de Medny, desenvolveram maior variabilidade genética e resistência a doenças.

Recentemente, três exemplares de Ushishir — um macho e duas fêmeas — foram capturados e transferidos para o Centro de Reprodução de Espécies Raras do Zoológico de Moscou. O objetivo é criar um grupo de reserva em cativeiro. Essa medida visa preservar o pool genético do endêmico e viabilizar futuras reintroduções, tentando reverter o declínio de uma espécie que, por milênios, sobreviveu isolada no Pacífico.