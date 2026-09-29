Governo e sindicatos acordam novo regime para professores de português no estrangeiro

O Governo e os sindicatos dos professores e leitores de português no estrangeiro acordaram o novo Regime do Ensino de Português no Estrangeiro (RJEPE). O ajuste termina com um congelamento salarial que durava desde 2009, segundo informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

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O acordo prevê que a maioria dos profissionais receba aumentos acumulados de cerca de 20% entre 2027 e 2029. A revisão da tabela remuneratória implica um custo adicional de 8,6 milhões de euros, valor que já inclui os encargos sociais. Para o ministro Paulo Rangel, a medida resolve a falta de um quadro legal estável na área.

A Frente Nacional da Educação (FNE) aceitou os termos por considerar que há um avanço face ao regime anterior, mas alerta que o acordo não esgota as reivindicações da categoria. O sindicato mantém a pressão para reduzir a carga letiva dos professores e para que as funções dos leitores sejam devidamente reconhecidas na remuneração.

A aceitação do acordo surge após um período de tensão. Em julho, a FNE classificou as propostas iniciais como insuficientes, citando casos críticos, como em França, onde o aumento proposto era de apenas oito euros. Na altura, o sindicato sublinhou que a inflação nos países de fixação oscilou entre 25% e 50%, tornando a recuperação do poder de compra difícil com os valores apresentados.

Dois pontos permanecem sensíveis para os profissionais: a tributação do complemento salarial dos leitores, que poderá resultar numa perda de rendimento líquido, e o apoio à habitação. A FNE contestou as regras deste apoio por penalizarem quem já tem casa própria ou família constituída, defendendo que este valor fosse integrado diretamente no salário base para evitar desigualdades.